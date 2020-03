Slipknot suspend toute sa tournée asiatique sur les problèmes de coronavirus

Citant des problèmes de santé concernant l’épidémie de coronavirus (COVID-19), Slipknot a reporté indéfiniment la partie asiatique de sa prochaine tournée.

Le groupe de heavy metal de huit pièces s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle, écrivant que «bien que des décisions comme celle-ci ne soient pas faciles», ils se sentaient obligés de protéger la «sécurité et le bien-être» des fans, des membres d’équipage et des employés du lieu . Se terminant sur une note optimiste, le message indiquait que le groupe avait l’intention de relouer Knotfest et de retourner en Asie «très bientôt».

Les cinq spectacles concernés – à Singapour, en Indonésie et aux Philippines, en plus de deux représentations au Knotfest au Japon – devaient avoir lieu plus tard ce mois-ci. De plus, Slipknot n’est pas le seul artiste à avoir organisé des tournées en Asie à cause du coronavirus; Stormzy, Green Day et même BTS ont été contraints d’émettre des remboursements aux détenteurs de tickets dans la région.

Des sources ont affirmé que le Ultra Music Festival 2020 en Floride serait reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, mais les organisateurs de l’événement n’ont pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet.

Hier, les débuts tant attendus d’Ultra Music à Abu Dhabi ont été abandonnés.

La prochaine représentation de Slipknot est prévue pour le 16 mai, au Columbus’s Sonic Temple Festival. Au-delà de cela, le groupe de l’Iowa a réservé des spectacles jusqu’à la fin août, y compris des arrêts au Mexique et dans plusieurs États européens.

De nombreux responsables de la santé ont suggéré que le COVID-19, comme les SAR, disparaîtra probablement – et finira par disparaître – avec l’arrivée du temps chaud. Les RAS sont originaires de Chine en novembre 2002 et étaient principalement confinés en juillet 2003. Le dernier cas de RAS au monde a été diagnostiqué en 2004.

Aux États-Unis, il a été révélé ce matin que deux nouveaux cas de COVID-19 sont apparus à New York; les deux personnes touchées sont traitées isolément. Notamment, aucune personne n’a récemment voyagé à l’étranger ou n’a sciemment été en contact avec une personne atteinte de coronavirus.

Les autorités californiennes empêchent actuellement les passagers d’un navire de croisière de débarquer à San Francisco, car une partie de ces personnes présenteraient des symptômes de COVID-19. Le gouverneur Gavin Newsom a souligné que les médecins doivent «évaluer correctement les passagers» avant de retourner à terre.