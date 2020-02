slowthai quitte les prix NME après une altercation avec un membre du public

Ce soir, aux NME Awards 2020, slowthai a eu une altercation avec un membre du public. Après une interaction sur scène avec la comédienne Katherine Ryan (qui a co-organisé l’événement), slowthai a terminé son discours en accusant un membre du public de «ruiner» ses propos et a jeté son microphone dans la foule. Après que slowthai et quelqu’un dans la foule se soient jetés un verre, le rappeur a ensuite sauté dans le public et a commencé à crier alors que la sécurité intervenait. Selon NME, slowthai a ensuite quitté l’événement.

Les rapports de l’événement affirment que le membre du public a appelé slowthai pour être un «misogyne». Les photos et la vidéo de l’événement (ci-dessous) montrent les interactions du rappeur avec Ryan.

