Smashing Pumpkins annonce sa tournée de printemps

Smashing Pumpkins a annoncé une tournée de printemps aux États-Unis. La tournée Rock Invasion 2 a lieu en avril et mai. Le groupe jouera ensuite avec Guns N 'Roses en juillet. Consultez le calendrier de Smashing Pumpkins ci-dessous.

Smashing Pumpkins a publié SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: PAS DE PASSÉ. PAS D’AVENIR. PAS DE SOLEIL. en 2018. L’année dernière, Billy Corgan a sorti Cotillions.

Écraser des citrouilles:

04-23 Louisville, KY – Louisville Palace

04-25 Grand Rapids, MI – 20 Monroe en direct

04-26 Indianapolis, IN – Théâtre Murat au Old National Center

04-28 Nashville, TN – Auditorium Ryman

04-29 East Moline, IL – La ceinture de rouille

05-01 Memphis, TN – Festival de musique de Beale Street

05-02 Atlanta, GA – Shaky Knees Music Festival

05-03 Hollywood, FL – Hard Rock Live, Hollywood, FL

05-05 North Charleston, NC – North Charleston Coliseum & Performing Arts Center

05-06 Columbia, SC – Auditorium du canton

05-08 Greensboro, NC – Steven Tanger Center for the Performing Arts

07-08 Philadelphie, PA – Citizens Bank Park

07-11 Détroit, MI – Comerica Park

07-13 Toronto, Canda – Rogers Centre

07-16 Washington, D.C. – Nationals Park

07-18 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

07-21 Boston, MA – Fenway Park

