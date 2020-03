Smashing Pumpkins annonce une tournée nord-américaine de Rock Invasion 2

Les Smashing Pumpkins ont annoncé la «tournée Rock Invasion 2» en Amérique du Nord – une suite de leur tournée emblématique de 1993 qui a traversé le monde.

La tournée débutera le 23 avril à Louisville, KY et se terminera à Greensboro, NC le 8 mai. Les billets pour «Rock Invasion 2» seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 6 mars à 10h00, heure locale. Visitez le groupe site officiel pour les billets et plus d’informations.

“Cela fait un bon moment que nous n’avons pas joué de rock and roll à poings nus; celui qui évite peu de puissance brute. Donc, notez: cette tournée ne sera pas pour les faibles de cœur, et fera certainement écho aux modes dynamiques dans lesquels nous avons bâti notre réputation en direct », a déclaré le chanteur Billy Corgan.

Produite par Live Nation, la tournée «Rock Invasion 2» amènera les rockeurs emblématiques dans des lieux intimes, avec un ensemble de chansons rock plus lourdes couvrant tout le catalogue du groupe. La tournée mettra en vedette Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha et Jeff Schroeder aux côtés du bassiste Jack Bates.

L’année dernière, le groupe a frappé 16 amphithéâtres à travers l’Amérique du Nord avec Noel Gallagher lors de leur High Flying Birds Tour, qui a présenté l’invité spécial AFI. Leur monumentale tournée Shiny And Oh So Bright a eu lieu en 2018, qui a vendu plus de 400000 billets à travers l’Amérique du Nord et l’Europe et les a vus jouer des spectacles d’arène à guichets fermés dans des lieux comme le Forum, United Center et Madison Square Garden.

Cette tournée était la première du groupe en près de deux décennies à présenter Corgan, Chamberlin et Iha, aux côtés de Schroeder, du bassiste Jack Bates et de la claviériste Katie Cole. Les critiques ont rapidement salué la tournée comme «un cadeau massif à leurs fans» (Uproxx), «un rappel bienvenu de la raison pour laquelle ces premiers albums ont résonné en premier lieu» (SPIN) et «une odyssée inoubliable et souvent spectaculaire» ( Forbes).

La tournée «Rock Invasion 2» de Smashing Pumpkins comprend les dates suivantes:

Jeudi 23 avril 2020: Louisville, KY, Louisville Palace présenté par Cricket Wireless

Samedi 25 avril 2020: Grand Rapids, MI, 20 Monroe Live

Dimanche 26 avril 2020: Indianapolis, IN, Murat Theatre at Old National Center

Mardi 28 avril 2020: Nashville, TN, Ryman Auditorium

Mercredi 29 avril 2020: East Moline, IL, The Rust Belt

Vendredi 01 mai 2020: Memphis, TN, Beale Street Music Festival

Samedi 02 mai 2020: Atlanta, GA, Shaky Knees Music Festival

Dimanche 03 mai 2020: Hollywood, FL, Hard Rock Live

Mardi 05 mai 2020: North Charleston, SC, North Charleston Performing Arts Center

Mercredi 06 mai 2020: Columbia, SC, Township Auditorium

Vendredi 08 mai 2020: Greensboro, Caroline du Nord, Steven Tanger Center for the Performing Arts.

