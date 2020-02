Smashing Pumpkins ouvrira pour Guns N ’Roses en tournée nord-américaine

Les Smashing Pumpkins se joignent à Guns N ’Roses pour certaines dates de tournée plus tard cette année. Billy Corgan et la compagnie ouvriront leurs portes au groupe Axl and Slash à Philadelphie, Détroit, Toronto, Washington, D.C., East Rutherford et Boston. Consultez le calendrier ci-dessous.

L’année dernière, Smashing Pumpkins a fait une tournée aux côtés de High Flying Birds de Noel Gallagher. Leur dernier album, SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: PAS DE PASSÉ. PAS D’AVENIR. NO SUN., Est sorti en 2018.

Lisez la revue dominicale de Pitchfork sur l’appétit pour la destruction.

