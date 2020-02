Smashing Pumpkins sortira un nouvel album double cette année

ÉCRASER DES CITROUILLES chanteur Billy Corgan a parlé à Tennessean du prochain album studio du groupe, qui est actuellement enregistré à Nashville pour une sortie fin 2020. Le nouveau disque sera la suite de 2018 “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” , ce qui était ÉCRASER DES CITROUILLES‘premier en plus de 18 ans à présenter des membres fondateurs Corgan, Jimmy Chamberlin et James Iha, avec un guitariste de longue date Jeff Schroeder.

Parlant de la façon dont il aborde le ÉCRASER DES CITROUILLES«nouvel effort, Corgan a déclaré: “Quand nous sommes revenus avec James, nous sommes entrés avec Rick Rubin et a fait huit chansons. Il a été publié comme un album officiel, mais j’ai dit à l’époque – et je le pensais vraiment – à mes yeux, ce n’était pas un album. Nous ne l’avons pas abordé comme nous avons abordé tous les autres albums que nous ayons jamais fait, ce qui ressemble plus à faire un film.

“À bien des égards, c’est le premier véritable album [since the reunion] où nous nous sommes accrochés et avons fait un classique, “Jetons tout cela au mur et voyons ce qui se passe” de CITROUILLES record. J’y travaille depuis plus d’un an. Il compte actuellement 21 chansons, et nous allons le sortir en double cette année.

“C’est le premier album depuis celui qui est sorti en 2000, «Machina», où moi, James et Jimmy travaillé sur quelque chose pendant très longtemps. Il a une plus grande base conceptuelle et c’est probablement une bande plus large de musique. Le dernier était un peu comme: “ Sautons juste dessus, enregistrons des trucs très rapidement, et que ce soit ce que c’est ” … donc je suis excité à ce sujet, parce que nous sommes un peu de retour dans la voie de prendre un risque, et d’essayer d’apporter quelque chose de nouveau à la table, au lieu de simplement simuler ce pour quoi nous sommes connus. “

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi CITROUILLES enregistrent le nouveau LP à Nashville, a-t-il expliqué: “C’est beaucoup de choses. Certes, Nashville offre des studios qui fonctionnent toujours comme des studios à l’ancienne, que je préfère. Il y a évidemment beaucoup de musiciens ici avec qui vous pouvez travailler, et les gens avec qui je travaille vivent ici. NWA bureau, ma société de lutte, est à Nashville, donc je suis ici beaucoup de toute façon juste pour les affaires de lutte. Et j’aime ça. Il n’est pas surprenant que ce soit l’une des villes à croissance rapide en Amérique, et a certainement une grande histoire – rien que vous ne sachiez. Mais pour moi, en tant que Chicagoan qui viendrait ici au début des années 90 quand il y avait des dégringolades [Broadway], c’est formidable de voir la ville renaître et totalement en feu. “

CITROUILLES«2018 “Shiny And Oh So Bright Tour” aurait vendu plus de 300 000 billets à travers l’Amérique du Nord et les aurait vus jouer à guichets fermés dans des salles comme le Forum, le United Center et le Madison Square Garden. Cette tournée était la première du groupe en près de deux décennies à présenter Corgan, Chamberlin et Iha, aux côtés de Schroeder, bassiste Jack Bates et claviériste Katie Cole.

Corgan a sorti son dernier album solo, “Cotillions”, en novembre via son propre Martha’s Music étiquette. Comme 2017 “Ogilala”, le disque a été émis sous son nom complet, William Patrick Corgan.

