Smooth Jazz: à la défense de la musique, c’est bien d’aimer

Le smooth jazz est un genre très décrié – et il ne semble pas que cette situation va changer de si tôt. C’est malheureux parce que de nombreux praticiens clés de la musique sont des instrumentistes extrêmement doués dont le talent et la virtuosité méritent une reconnaissance plus large. Mais, malheureusement, les grooves et les humeurs sveltes que ces musiciens créent sont généralement classés comme «dîner jazz», et peuvent être entendus doucement en arrière-plan dans une myriade de bars à vin et de restaurants du monde entier.

Compte tenu de sa fluidité intrinsèque, il est étrange que cela provoque des réactions aussi extrêmes, mais la vérité est que cela le fait – en particulier chez les fans de jazz ardents, les puristes de bonne foi qui méprisent Kenny G, George Howard et Bob James et bien d’autres…

Mais l’animosité qui règne à l’égard du smooth jazz est déroutante car, d’un point de vue sonore, la musique n’a rien d’irritant ni de bouleversant. Loin d’être aussi abrasif ou stimulant que d’autres formes de jazz plus extrêmes, il est apolitique, rarement subversif et toujours extrêmement poli.

Bien que le jazz lisse ait des détracteurs féroces et bruyants, au sommet de sa popularité – entre la fin des années 80 et le début des années 00 – il a attiré un large public en Amérique, où il est devenu un format radio très influent et a aidé les artistes susmentionnés à vendre des camions d’albums …

Qu’est-ce que le smooth jazz?

Pour ceux qui se demandent d’où vient le jazz en douceur, ses racines remontent au début des années 60. À cette époque, le jazz influencé par le bebop avait été marginalisé par l’ascendant de la pop et du rock; pour rester à jour, certains musiciens de jazz – guidés par des maisons de disques et des producteurs qui cherchent à rester dans le jeu – ont commencé à enregistrer des reprises instrumentales de tubes à succès de la journée. Cela a fusionné avec l’avènement de la musique facile à écouter et l’arrivée du son ultra doux de la bossa nova du Brésil, apporté par Antônio Carlos Jobim, João Gilberto et son épouse, Astrud.

La sophistication harmonique de la Bossa nova s’inspire du jazz et il n’est pas surprenant que des musiciens comme le saxophoniste Stan Getz – l’une des figures de proue de la “cool school” de la côte ouest du jazz – a été attirée par son rythme irrésistible. Quand Getz a sorti l’album Jazz Samba avec le guitariste Charlie Byrd, en 1963, il a donné naissance au single américain “ Desafinado ” et a déclenché une vague de bossa nova qui a inauguré une ère d’humeurs et de grooves cool, moelleux et imprégnés de jazz. Pour les auditeurs qui ont refusé d’être séduits par des goûts de Les Beatles et Les pierres qui roulent, le jazz est devenu un antidote au rock; au fur et à mesure que ce dernier devenait progressivement plus fort et plus turbulent, le premier devenait plus lisse et plus poli.

Beaucoup d’autres ont suivi dans le sillage de Getz avec des hybrides jazz-pop similaires dans les années 60, dont le guitariste Wes Montgomery, qui a enregistré sans vergogne du matériel commercial pour le label CTI du producteur Creed Taylor, distribué par A&M. Bien que certains l’aient critiqué, Montgomery a élargi son audience et augmenté ses chiffres de vente. Un autre guitariste avec des côtelettes de jazz virtuoses, George Benson, a rejoint Taylor chez CTI à la fin des années 60 et est également devenu l’un des principaux représentants du jazz qui a retravaillé le matériel pop actuel.

Alors que les années 60 ont cédé la place aux années 70, Miles Davis branché sur la prise secteur et inauguré l’ère du jazz-rock et de la fusion. La fusion a pris de nombreuses formes: tandis que Miles explorait un type d’avant-funk difficile, certains musiciens ont adouci les aspérités du nouveau genre et sont arrivés à un crossover plus léger, plus commercial et plus convivial pour la radio. Le claviériste et arrangeur Bob James a été l’un des chefs de file d’un mode de fusion plus fluide et a connu un succès considérable avec des reprises de tubes R&B, des morceaux de musique classique jazzés et des documents originaux teintés de pop.

Rester pertinent

James n’était qu’un parmi une multitude d’instrumentalistes super talentueux avec un son unique qui a connu un succès croisé dans les années 70 avec un style de musique qui a été le précurseur de ce qu’on appelle maintenant le jazz doux. Parmi eux figuraient George Benson (qui est devenu une superstar à la fin des années 70 quand il est passé de CTI à Warner Bros et a commencé à ajouter des voix à ses enregistrements) et d’autres maîtres guitaristes Lee Ritenour, Eric Gale, Larry Carlton et Earl Klugh.

Mais ils ont été éclipsés par plusieurs brillants saxophonistes, parmi lesquels David Sanborn, Stanley Turrentine, Grover Washington Jr, Hank Crawford, Ronnie Laws et Tom Scott. Ce sont les pères fondateurs de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de jazz doux, mais leur musique, bien que polie et savamment exécutée, n’était ni insipide ni stérile. Bien que son contenu jazz ait été dilué par rapport à ce que les fans de bebop attendaient, il avait encore de la place pour de beaux solos aux côtés d’un jeu mélodique suprême. Mais ceux qui désapprouvaient la «fusion lite» manquaient le point: Bob James, Grover Washington, et al., Ne jouaient pas du jazz strict. Ils jouaient un hybride qui défie toute catégorisation. Bien sûr, il avait des éléments de jazz, mais il a également pu puiser dans l’ADN de la musique pop, rock, disco, latine et classique. Et il a souvent fusionné ces éléments d’une manière habile et transparente qui reflétait la polyvalence et l’adaptabilité des musiciens de jazz. Ces premiers pionniers du jazz doux ne trahissaient pas les racines de leur musique, ils cherchaient plutôt un moyen de rester pertinents à l’époque où ils vivaient. Et surtout, ils voulaient juste gagner leur vie et survivre dans l’industrie la plus capricieuse de tous: le monde de la musique.

À quel point cela pouvait être capricieux se reflétait dans le fait que de nombreux labels majeurs ont abandonné leur liste d’artistes de jazz une fois que 1980 est arrivée (CBS s’est débarrassé de presque tous les musiciens de jazz de ses livres lorsque le boom de la fusion a commencé à décliner, ne conservant que des goûts de Miles Davis, Herbie Hancock et Ramsey Lewis). Mais de nouvelles étiquettes ont vu le jour pour accueillir les fusioneers à la dérive.

L’un d’eux était GRP (Grusin-Rosen Productions), formé par le claviériste Dave Grusin et le batteur devenu producteur Larry Rosen. Il est rapidement devenu un foyer pour le phénomène de jazz lisse émergeant dans les années 80 et sa liste comprenait Tom Scott, Lee Ritenour, David Benoit, Spyro Gyra, George Howard et Yellowjackets. Mais le plus grand succès du jazz en douceur de la décennie est venu d’un saxophoniste appelé Kenny Gourlick, un ancien Barry White sideman arborant de longues serrures fluides. Son album de 1986, Duo Tones, est devenu platine aux États-Unis et a produit le single à succès ‘Songbird’. Bien que Gourlick ait vendu une quantité énorme de disques, il est devenu une cible facile pour les fans de jazz «sérieux». Mais l’homme mieux connu sous le nom de Kenny G a engendré une multitude d’imitateurs cherchant à profiter du succès phénoménal de «Songbird», assurant la montée en popularité du jazz en douceur dans les années 90.

À ce moment-là, la musique avait un son plus contemporain et traité, englobant des boîtes à rythmes, des séquenceurs et des synthétiseurs préprogrammés. Mais cela n’a pas empêché Fourplay, un supergroupe de jazz fluide dirigé par Bob James, de créer des vagues avec une approche plus organique.

C’est bien d’aimer le smooth jazz

En termes de popularité, le smooth jazz a atteint un sommet au début des années 2000, mais il a toujours un public fidèle, avec des artistes tels que le claviériste Jeff Lorber, les saxophonistes Boney James et Richard Elliot, le guitariste Chuck Loeb et le chanteur Will Downing (ce dernier prouvant que le smooth jazz n’est pas l’apanage exclusif des instrumentistes) en tête. Et même George Benson et Bob James se portent toujours bien, tandis que de jeunes talents passionnants tels que l’auteur-compositeur-interprète Lindsey Webster et le guitariste Tyler Reese représentent une nouvelle génération de jazz-jazz engagés.

La musique n’est pas toujours une question de révolution et de commentaire social. Parfois, il peut juste être apprécié pour lui-même, et le jazz doux, avec ses paysages sonores accessibles et moelleux et ses mélodies fluides, peut accélérer la relaxation et abaisser la pression artérielle. Comme le grand batteur Art Blakey l’a dit un jour sur le jazz, il «lave la poussière de la vie quotidienne». Toute musique qui peut faire cela ne doit pas être reniflée.

