Snafu Records, label de disques alimenté par l’IA, obtient un financement de 2,9 millions de dollars

Le label de disques alimenté par l’IA Snafu Records a obtenu un financement de démarrage de 2,9 millions de dollars.

Le fondateur et PDG Ankit Desai décrit la startup basée à Los Angeles comme «le premier label de disques à service complet, compatible avec l’IA». Desai a passé les cinq dernières années à diriger la stratégie numérique et de streaming chez Capital Records et Universal Music Group.

Il dit qu’il y a un vaste bassin de talents musicaux qui ne sont pas reconnus et que les labels traditionnels sont mal équipés pour le gérer.

“S’il y a une fille en Indonésie dont la musique le monde meurt d’envie d’entendre, elle n’aura jamais l’occasion”, dit Desai. «Le pont pour la connecter au monde n’existe pas aujourd’hui. Le commerce de la musique est ancré dans une manière de travailler à l’ancienne, en trouvant des artistes par le bouche à oreille. »

Snafu Records n’est pas la seule entreprise à utiliser l’intelligence artificielle pour prédire les hits. Amazon a récemment breveté un algorithme qui peut faire exactement cela – trouver de nouveaux artistes grâce aux avis des créateurs de goûts.

Desai a créé Snafu Records pour répondre à l’approche lourde de l’industrie musicale de trouver de nouveaux artistes.

La nouvelle maison de disques a obtenu un financement de démarrage de 2,9 millions de dollars de TrueSight Ventures et de plusieurs autres partenaires. La façon dont Desai décrit la technologie derrière Snafu semble similaire à l’approche algorithmique d’Amazon. Desai dit que la société utilise un logiciel «pour transformer essentiellement tout le monde qui écoute de la musique en recruteur de talents».

Les algorithmes recherchent 150 000 pistes à partir de comptes d’artistes non signés sur YouTube, Instagram et SoundCloud. L’algorithme les évalue en fonction de l’engagement, du sentiment de l’auditeur et de la popularité de la musique.

Desai dit que le bonbon est de trouver des chansons qui sont à 70% «similaires» à d’autres chansons sur la liste Top 200 de Spotify. Cela signifie que la musique ressemble déjà à ce qui est populaire et n’a peut-être besoin que d’un petit coup de pouce pour briser la barrière de popularité.

Snafu Records examine chacune de ces chansons en fonction de sa partition algorithmique. Desai dit que son équipe le distille jusqu’à 15 à 20 chansons par semaine pour que le côté humain les évalue. L’objectif est de faire en sorte que ces artistes se connectent à Snafu pour un support marketing en échange d’une part des revenus de streaming.