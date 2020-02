Snoop Dogg dit qu’il est très, très désolé d’avoir menacé Gayle King

Snoop Dogg a présenté des excuses publiques à Gayle King, affirmant qu’il avait réagi de manière excessive à une interview.

L’animatrice de CBS This Morning a déclenché une réaction violente après la diffusion d’une partie de son entrevue avec Lisa Leslie. Le bref clip présente une partie de la conversation dans laquelle King interroge Leslie sur sa relation avec Kobe Bryant. Plus précisément, elle a posé des questions sur les allégations d’agression sexuelle commises contre Bryant en 2003, et si cela avait terni son héritage et eu un impact sur l’opinion de Leslie sur la légende du basket-ball.

Le rappeur s’est rendu sur Instagram pour exprimer ses réflexions dans une réfutation explicative, critiquant King. La diatribe a maintenant été supprimée, mais Snoop Dogg a menacé King en disant: «respectez la famille et reculez, b **** – avant de vous avoir».

Snoop a maintenant présenté ses excuses publiques pour cette menace. «Deux torts ne font pas de bien. Quand tu as tort, tu dois le réparer », a commencé le rappeur dans un nouveau post Instagram.

S’adressant directement à King, Snoop a déclaré: «Je vous ai démoli publiquement en vous adressant à vous d’une manière désobligeante basée sur des émotions, moi en colère contre les questions que vous avez posées. J’aurais dû le gérer différemment. »

«J’ai été mieux élevé que ça. Je tiens à vous présenter mes excuses publiquement pour le langage que j’ai utilisé et pour vous appeler et simplement être irrespectueux. Cela ne voulait pas dire que ce soit comme ça », a déclaré Snoop Dogg.

Snoop dit qu’il avait l’impression de parler au nom d’un ami qui ne pouvait plus se défendre. Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes sont décédées dans un tragique accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Snoop a partagé la courte vidéo à ses abonnés, leur disant de «se lever» quand ils ont tort. S’adressant à nouveau à King, le rappeur a déclaré qu’il espérait que les deux pourraient s’asseoir pour discuter de choses en privé.

King a été menacé de mort et doit voyager en toute sécurité. Oprah Winfrey, une amie de King depuis des décennies, a déclaré que King se sentait comme si elle était placée dans une position terrible.