Snoop Dogg revient en arrière après avoir proféré des menaces de violence contre Gayle King

À la suite d’une réponse officielle de CBS et d’un tollé général, Snoop Dogg s’est éloigné des menaces qu’il avait adressées à l’hôte de CBS This Morning, Gayle King.

La semaine dernière, King a interviewé l’ancienne star de la WNBA Lisa Leslie, et un clip de leur temps ensemble a été publié par CBS. Cette brève vidéo représentait une petite partie de l’interview et comprenait une discussion sur l’héritage de feu Kobe Bryant, en particulier en ce qui concerne l’allégation d’agression sexuelle portée contre lui en 2003.

Peu de temps après le début de l’interview sur les réseaux sociaux, Snoop Dogg s’est rendu sur Instagram et a offert une réfutation explicative qui critiquait King (ainsi que Oprah Winfrey) et se terminait par une menace claire:

“Respectez la famille et reculez … B—- avant de vous avoir.” Le contrecoup contre Snoop Dogg a été rapide.

La présidente de CBS News, Susan Zirinsky, a publié une déclaration condamnant les menaces proférées contre King, et l’actrice et comédienne Amy Schumer a exprimé son soutien à King via une publication Instagram. Cory Booker, sénateur du New Jersey et ancien candidat à la présidentielle de 2020, a imploré les opposants de King de «vérifier votre misogynie», et l’ancienne conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, a dit sans détour à Snoop de «soutenir le f-off».

Dans la foulée de cette controverse considérable, Snoop Dogg a publié une autre vidéo, dans laquelle il a réitéré sa conviction que l’interview de King était “très irrespectueuse envers Kobe Bryant et sa famille”, mais qu’il ne veut “aucun mal à lui venir. “

Gayle King, pour sa part, a critiqué l’équipe de direction et de marketing de CBS pour avoir posté le clip sans bénéficier de l’intégralité de l’interview; au moment de la rédaction de cette pièce, le compte YouTube de CBS This Morning n’avait pas rendu disponible la totalité du dialogue King-Leslie.

Kobe Bryant est décédé dimanche 26 janvier, à l’âge de 41 ans.

Bryant et huit autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans, volaient par hélicoptère à Thousand Oaks, en Californie, quand il est tombé. La cause de l’accident a été attribuée à des nuages ​​épais, du brouillard et l’hélicoptère à portée de main n’étant pas équipé des derniers équipements de sécurité, ce qui a peut-être alerté le pilote qu’il descendait trop rapidement.

Lors de l’événement UFC 247 d’hier soir, Bryant, un investisseur de l’UFC, a été honoré d’un hommage.