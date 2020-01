Soccer Mommy annonce la nouvelle théorie des couleurs de l’album et partage un nouveau single

Soccer Mommy, également connue sous le nom de rockeur indépendant Sophie Allison, a annoncé la sortie de son nouvel album théorie des couleurs, prévu pour le 28 février via Loma Vista / Concord Music.

L’auteur-compositeur-interprète de Nashville a également partagé un nouveau single, «Circle the drain», suivant les titres précédemment sortis «Lucy» et «Yellow is the color of her eyes», du prochain LP.

«Je voulais que l’expérience d’écoute de la théorie des couleurs donne l’impression de trouver une vieille cassette cassante poussiéreuse qui s’est gâchée avec le temps, car c’est ce que cet album est: une expression de toutes les choses qui m’ont lentement dégradé personnellement», a déclaré Allison dans un rapport.

«La production se déforme, les solos de guitare pépient parfois, les mélodies peuvent être coquelicots et trompeusement gaies. Pour moi, cela ressemble à la musique de mon enfance en détresse et, dans certains cas, en décomposition. »

Allison a également partagé un nouveau clip pour ‘Circle the drain’, réalisé par Atiba Jefferson et tourné à Palm Springs; il présente les pros du skateboard Sean Malto, Jake Anderson, Curren Caples et Nicole Hause.

La théorie des couleurs fait suite à sa sortie Clean acclamée par la critique en 2018, qui mettait en vedette son morceau révolutionnaire “Your Dog”. Après avoir gagné une fidèle base de fans avec son son pop de chambre rêveuse au cours d’un certain nombre d’EP, Clean a marqué son premier effort de studio complet.

La liste des pistes sera divisée en trois sections: bleu, représentant la tristesse et la dépression; jaune, symbolisant la maladie physique et émotionnelle; et gris, représentant l’obscurité, le vide et la perte.

Ses débuts ambitieux ont attiré l’attention de nombreux critiques et l’ont placée sur d’innombrables listes de fin d’année “Best Of”, alors que Soccer Mommy est devenue une chérie indépendante. La majorité de la théorie des couleurs a été écrite pendant la tournée d’Allison et l’a enregistrée à Nashville avec son groupe de tournée Soccer Mommy. Gabe Wax (Wye Oak, Deerhunter, The War On Drugs) l’a produit, tandis que Lars Stalfors était responsable du mixage, selon le communiqué de presse.

Allison a également récemment annoncé qu’elle prendrait la route en 2020 et qu’elle sera rejointe par la chanteuse de rock indépendant Emily Reo et la chanteuse folk de Louisville Tomberlin. La tournée débutera le 26 mars au Variety Playhouse d’Atlanta, en Géorgie, et se terminera le 7 mai au Granada Theatre de Dallas, au Texas.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails de la visite et la théorie des précommandes de couleurs ici.

théorie des couleurs:

1: circulation sanguine

2: encercler le drain

3: foutre royal

4: baignade nocturne

5: ramper dans ma peau

6: le jaune est la couleur de ses yeux

7: les murs

8: lucy

9: tache

10: gris clair