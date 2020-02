Soccer Mommy partage une nouvelle chanson «bloodstream»: écouter

Soccer Mommy a partagé une autre chanson de la théorie des couleurs record à venir. «Circulation sanguine» suit les pistes précédemment publiées «encercler le drain», «le jaune est la couleur de ses yeux» et «lucy». Ci-dessous, regardez la vidéo de «circulation sanguine», animée par Bella Clark.

Hier (23 février), Soccer Mommy a joué au rassemblement de Bernie Sanders à Houston. Regardez Sophie Allison et son groupe jouer «Scorpio Rising» de Clean ci-dessous.

la théorie des couleurs est sortie ce vendredi 28 février. Lisez à propos du record dans “Les 39 albums les plus attendus de 2020: Lana Del Rey, Tame Impala, et plus.”

Soccer Mommy did a fantastic job at the Houston rally today. pic.twitter.com/i6DchX503J

— David Clayton (@DavidOClayton) February 23, 2020