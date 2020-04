Soccer Mommy se produira en direct sur Instagram avec Pitchfork

Pitchfork a le plaisir d’annoncer que Soccer Mommy jouera un concert à domicile qui sera diffusé en direct sur Instagram ce mercredi 15 avril à 14 h. Est. Vous pouvez vous connecter sur Instagram de Pitchfork.

La performance fera partie d’une série de concerts qui auront lieu sur notre Instagram tous les mercredis et vendredis, et les téléspectateurs pourront faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix s’ils le souhaitent.

Pour la diffusion en direct de ce mercredi, Soccer Mommy a choisi de mettre en lumière Oxfam, une organisation mondiale à but non lucratif qui œuvre pour mettre fin à l’injustice de la pauvreté en aidant les gens à se construire un meilleur avenir, en tenant les puissants responsables et en sauvant des vies lors de catastrophes. La mission d’Oxfam est de s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté pour créer des solutions durables.

Les participants précédents à la série incluent Weyes Blood et Phoebe Bridgers. Les artistes à venir dans la série de concerts incluent Lido Pimienta, Waxahatchee, Nilüfer Yanya et (Sandy) Alex G. Restez à l’écoute de notre IG et de notre site où plus de détails seront annoncés la veille de chaque diffusion en direct.

La dernière théorie des couleurs des albums studio de Soccer Mommy est arrivée plus tôt cette année. Lisez la chanson par chanson de Pitchfork, «Soccer Mommy Breaks Down Every Track on Her New Album, color theory».

.