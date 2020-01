Sodom recrute le batteur Toni Merkel

Vétérans allemands du thrash metal SODOME ont recruté Toni Merkel comme leur nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Stefan “Husky” Hüskens, qui a annoncé son départ de SODOME plus tôt dans le mois.

Dit le groupe: “Voler sous le radar pendant longtemps, c’est un rêve devenu réalité pour[[Toni]. Préparez-vous à vous faire fracasser le visage par son impressionnant tambour! “

Ajoutée Toni: “Je suis très fier d’annoncer que je suis le nouveau SODOME batteur et vraiment impatient de travailler et de répéter avec ces gars géniaux pour le prochain album et les concerts. À bientôt!!!”

Dans une déclaration expliquant sa sortie de SODOME, Hüskens a déclaré que “certains changements” à son emploi à temps plein, “ainsi que quelques autres questions”, étaient à blâmer pour sa décision de partir.

En novembre dernier, SODOME a sorti un nouvel EP, “Hors de la tranchée de première ligne”, via SPV/Marteau à vapeur. L’effort contenait trois nouveaux morceaux ainsi que de nouveaux enregistrements (studio et live) de deux SODOME classiques.

Rejoindre le leader Thomas “Angelripper” Tels sur l’EP étaient des guitaristes Frank “Blackfire” Gosdzik (également anciennement de KREATOR, ASSASSIN) et Yorck Segatz (BEYONDITION) plus Hüskens.

Blackfire joué précédemment avec SODOME sur les albums phares “Mania de persécution”, “Mortal Way Of Live” et “Agent orange”.

Ancien SODOME guitariste Bernd “Bernemann” Kost et batteur Markus “Makka” Freiwald a publié une déclaration conjointe en janvier 2018 affirmant qu’ils avaient été renvoyés du groupe par À M via la plateforme de messagerie WhatsApp même avant À M a eu la chance d’entendre n’importe quel matériau sur lequel le duo avait travaillé pour le prochain album du groupe.

photo par Moritz “Mumpi” Künster

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).