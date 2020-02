Sofar Sounds révise les paiements des artistes après avoir reçu une amende de 460 000 $

À la suite d’une enquête menée par l’État de New York (ainsi que d’une amende en résultant), Sofar Sounds, un promoteur de concerts secrets basé à Londres, a remanié son système d’indemnisation des artistes.

Dans le cadre de la mise à jour, annoncée via le site Internet de Sofar, «les débuts d’un tout nouveau tableau de bord d’artiste» ont été institués. Une fois terminé, ce tableau de bord optimisé permettra aux musiciens de Sofar d’accéder plus rapidement et facilement aux informations de réservation et aux détails de l’événement, en plus de réserver rapidement des créneaux de performance.

Une version bêta a été mise à la disposition de certains utilisateurs de Sofar, avec un déploiement plus large provisoirement prévu pour mars.

De plus, le prochain tableau de bord proposera des outils améliorés de communication avec les artistes (grâce auxquels les artistes pourront se connecter avec d’autres artistes qu’ils ont rencontrés sur la route) et invitera les participants à soutenir les artistes.

Plus important encore, cependant, Sofar Sounds a révélé qu’ils continueront de travailler vers un partage des bénéfices 70/30 (en faveur des artistes) pour les «spectacles standard dans les villes payantes». Ce faisant, les artistes qui vendent un nombre relativement important de billets seront payés relativement plus.

Pour les artistes de la ville munis de billets qui vendent entre zéro et 70 billets, Sofar paiera 100 $; n’importe où entre 71 et 100 billets vendus rapporteront 125 $ aux artistes; et plus de 101 participants entraîneront un paiement de 150 $ aux artistes. Le tarif “s’applique à tous les spectacles standard dans les villes payantes”, selon Sofar.

L’enquête susmentionnée du Département du travail de New York a ciblé plus de 650 personnes que Sofar a classées comme «ambassadeurs» et n’a pas indemnisé.

Les dirigeants de Sofar auraient coopéré à l’enquête, après quoi 460 357,50 $ ont été versés aux employés concernés, et la révision décrite ci-dessus était prévue. Surtout, de nombreuses villes réservent des spectacles Sofar sur une base volontaire et lors de ces événements, les membres du public peuvent payer autant (ou aussi peu) qu’ils le souhaitent.

Les concerts de Sofar Sounds impliquent généralement trois artistes émergents (artistes, danseurs et même comédiens peuvent postuler sur le site Web de la société). Les lieux sont annoncés 24 heures à l’avance, les invités ne savent pas qui jouera jusqu’à leur arrivée, et le plateau de chaque artiste dure généralement de 20 à 25 minutes.

En mai 2019, Sofar a levé 25 millions de dollars supplémentaires auprès d’investisseurs, après avoir reçu 6 millions de dollars d’Octopus Ventures et de Virgin Group.