Soilwork sort un nouveau single, ‘Desperado’

Métallers suédois TRAVAUX DE SOL ont sorti une toute nouvelle chanson intitulée “Desperado”. Il s’agit du deuxième versement de TRAVAUX DE SOLc’est “Fébrile” la triologie, qui pourrait aussi finir par devenir une entité jusqu’ici inconnue.

A commenté le groupe: “‘Desperado’, juste comme ‘Fébrile’, est une chanson sur la façon dont une seule émotion peut envahir tout votre être et vous consumer comme une force presque sensible. ‘Desperado’ concerne ce qui se cache derrière et au-delà, les endroits que vous évitez normalement. Mais ils seront toujours là. ‘Desperado’ est un chaos de choc et de métal pour ceux d’entre nous qui aspirent à une sortie. “

“Desperado” a été écrit et composé par David Andersson. Il a été enregistré à Enregistrements SolnaSound à Stockholm avec Simon Johansson et La salle de panique, Skövde avec Thomas Plec Johansson. Le violon a été enregistré par Rachel Hall. “Desperado” a été produit par TRAVAUX DE SOL et Thomas Plec Johansson et mélangé et maîtrisé par Thomas Plec Johansson. René U Valdes produit et réalisé le clip vidéo.

Au moment de la “Fébrile” sortie, il a été annoncé que TRAVAUX DE SOL émettrait “La trinité fébrile” au cours des prochains mois, une trilogie de chansons avec des vidéos d’accompagnement qui, selon le groupe, “célébreraient les déesses de la mort babyloniennes qui ont fait du monde un endroit plus fiévreux et excitant”.

TRAVAUX DE SOLonzième album studio, “Verkligheten”, a été publié en janvier 2019 via Explosion nucléaire. Le digipack de première édition, ainsi que les versions en vinyle, contenaient également l’exclusivité “Monde souterrain” EP, contenant quatre autres chansons. La version digipack comportait également des illustrations spéciales avec une impression somptueuse feuille.

“Verkligheten” était TRAVAUX DE SOLest le premier à présenter le batteur Bastian Thusgaard, qui a remplacé Dirk Verbeuren en 2016.



