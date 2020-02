Soilwork va sortir deux nouveaux singles cette année

TRAVAUX DE SOL chanteur Björn “Speed” Strid a déclaré à United Rock Nations dans une nouvelle interview que les fans peuvent s’attendre à entendre de la musique fraîche de son groupe en 2020. “Nous ferons quelques concerts[avec[withTRAVAUX DE SOL], Mais cette année est à peu près va être tout au sujet[[Stridest l’autre groupe] L’ORCHESTRE DE NUIT, Puis l’année prochaine [2021] va être sur le point TRAVAUX DE SOL“, at-il dit (entendre l’audio ci-dessous).”[I] essayez de diviser, ou de séparer, les cycles de l’album un peu, ou les cycles de tournée, si vous voulez. Mais il y aura des trucs – des concerts et des singles que nous allons sortir aussi, donc les gens peuvent avoir hâte… Nous avons sorti un single en [October] l’année dernière. Il y en aura deux de plus cette année. “

L’automne dernier, TRAVAUX DE SOL a publié une toute nouvelle chanson intitulée “Fébrile”. La piste a été mise à disposition numériquement avec une nouvelle version de “Stålfågel”, avec ENNEMI JURÉ chanteur Alissa White-Gluz.

Au moment de la “Fébrile” sortie, il a été annoncé que TRAVAUX DE SOL émettrait “La trinité fébrile” au cours des prochains mois, une trilogie de chansons avec des vidéos d’accompagnement qui, selon le groupe, “célébrera les déesses de la mort babyloniennes qui ont fait du monde un endroit plus fiévreux et excitant”.

TRAVAUX DE SOLonzième album studio, “Verkligheten”, a été publié en janvier 2019 via Explosion nucléaire. Le digipack de première édition, ainsi que les versions en vinyle, contenaient également l’exclusivité “Monde souterrain” EP, contenant quatre autres chansons. La version digipack comportait également des illustrations spéciales avec une impression somptueuse feuille.

“Verkligheten” était TRAVAUX DE SOLest le premier à présenter le batteur Bastian Thusgaard, qui a remplacé Dirk Verbeuren en 2016.

L’ORCHESTRE DE NUIT sortira son nouvel album, “Aéromantique”, le 28 février via Explosion nucléaire.



