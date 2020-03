SolidaritySession L’initiative de Chris Martin pour remplir la quarantaine des coronavirus de concerts

La propagation du coronavirus a commencé à affecter les industries du monde entier, y compris la musique. Cela est devenu clair pour nous ces dernières semaines, où plusieurs des événements musicaux les plus importants et les plus importants dans divers pays ont commencé à reprogrammer leurs dates afin de ne pas rassembler un nombre énorme de personnes et aggraver la propagation de COVID-19.

AgoIl y a quelques heures, et comme certaines sources spéculaient, elles nous ont donné une très mauvaise nouvelle, Coachella a été reportée à octobre en raison du #coronavirus https://t.co/bMGCaODbYB

– Sopitas (@sopitas) 10 mars 2020

Seulement au Mexique, il y a déjà plusieurs festivals et concerts qui ont été reportés en raison du coronavirus, ce qui nous a laissé un peu triste pour ceux d’entre nous qui étaient déjà prêts avec des billets en main pour profiter de nos groupes live. Cependant, bien que les perspectives soient un peu grises, Des artistes comme Chris Martin nous montrent qu’il y aura toujours un moyen pour la musique d’atteindre les oreilles des gens pour les aider à mieux gérer les choses..

Et est-ce que le leader bien connu de Coldplay, étant un grand gars dans toute la longueur du mot, il a commencé à faire un live via le compte Instagram du groupe, où il a interprété plusieurs chansons que les fans et les téléspectateurs demandaient à travers les commentaires. Quelque chose comme un mini-concert pour les gens du monde qui vivent en quarantaine.

Avec l’aide d’un piano et d’une guitare, Chris Martin a interprété des chansons comme “A Sky Full of Stars”, “Hymn for the Weekend”, “Green Eyes”, entre autres, dans un acte qui bouge tout simplement. Voici quelques vidéos que les fans pourraient capturer, au cas où ils les manqueraient:

Avez-vous vu ce que Chris Martin a fait sur Instagram?

Pour faire face à la quarantaine, il a donné un «concert live» où ses followers pouvaient commander leurs chansons Coldplay préférées. pic.twitter.com/TEozYm6hbJ

– AJ + espagnol (@ajplusespanol) 16 mars 2020

Chris Martin joue Trouble sur son live Instagram pic.twitter.com/u6z4rDSpbz

– Coldplay Archive (@coldplayarchivo) 16 mars 2020

Chris Martin fait un instagram chanter des chansons en direct comme un récital en direct VOUS NOUS SAUVEZ LA QUARANTAINE NOUS SOMMES GRANDES pic.twitter.com/NUQBa4JYWy

– franco (@brillamila) 16 mars 2020

Chris Martin interprète A Sky Full of Stars pour son stream #TogetherAtHome – 16 mars pic.twitter.com/NIMNnQy8bJ

– CPing Media (@CPingMedia) 16 mars 2020

Chris Martin lui-même a lu mon message pour appuyer sur Horloges et il l’a fait🥺😍❤️ pic.twitter.com/EscoTQiFqC

– Ⓜ️ (@milagrossanchz) 16 mars 2020

Le live de Chris Martin le meilleur de la journée ♥ ️ @coldplay pic.twitter.com/rrCNq3qtHk

– Sergio Heras (@ sergiohg_27) 16 mars 2020

Mais la chose n’était pas seulement d’interpréter des fragments de chansons et déjà, eh bien Chris Martin a lancé l’initiative #SolidaritySession, dans lequel il invite des artistes à faire des mini concerts en direct via des plateformes de streaming (ou en direct sur Instagram) tant que les gens se divertissent sans avoir à sortir et évitent ainsi la propagation de COVID-19.

Dans l’émission d’aujourd’hui, Chris a nommé John Legend, qui, pour accepter le défi, devra jouer quelques chansons et également nommer un artiste pour que la chaîne continue.a. Il s’agit sans aucun doute de l’une des initiatives les plus incroyables que nous ayons connues. Chris Martin, merci beaucoup et désolé pour si peu!