‘Solitude Standing’: l’album “Coming Of Age” de Suzanne Vega

1985 a été une année clé dans la carrière de l’auteur-compositeur-interprète né en Californie Suzanne Vega, avec son premier succès national et international. Puis 1987 a amené sa percée au statut de vendeur de platine. Nous nous souvenons du succès créatif, critique et commercial de son deuxième album, Solitude Standing, sorti le 1er avril de la même année.

Écoutez Solitude Standing en ce moment.

Après avoir traversé le pays pour émerger via la scène folk de Greenwich Village à New York, Vega avait bien fait avec son premier album éponyme A&M. Sa chanson de signature “ Marlene On The Wall ” est devenue un favori vidéo MTV et VH1 de la journée et a culminé juste en dehors du top 20 britannique. Le long joueur lui-même a culminé au n ° 91 en Amérique, mais a trouvé un public important au Royaume-Uni ainsi que Hollande et Nouvelle-Zélande.

Loin de la solitude

En 1986, son profil est resté élevé avec le single «Left Of Center», présenté sur la bande originale du film à succès réalisé par John Hughes, Pretty In Pink. Puis, en avril 1987, Vega dévoile son deuxième album, sachant peu qu’il deviendra le plus populaire de sa carrière.

Solitude Standing a été produit par Steve Addabbo et l’ancien guitariste de Patti Smith, Lenny Kaye, qui avec Steven Miller avait supervisé le premier set. Et bien que la majorité du nouveau disque ait été écrite après l’émergence de Vega en 1985, ses chansons les plus connues ont précédé ses débuts sur le label.

L’original, a cappella «Tom’s Diner», qui a ouvert l’album, a été composé en 1981. Il a ensuite donné à la carrière de Suzanne le coup de main le plus inattendu quand un remix de 1990 du groupe britannique DNA est devenu un succès pop et dance. Il a atteint le numéro 2 là-bas cette année-là et le numéro 5 aux États-Unis, où il est devenu or. Le mélange improbable a ajouté plus de publicité à la fois à son troisième album alors en cours Days Of Open Hand et au LP qui contenait l’original.

Le premier single de Solitude Standing avait été le «Gypsy», typiquement délicat, aux influences folkloriques, écrit dès 1978. Ce n’était pas un succès, mais il a servi d’apéritif savoureux pour l’album. Elle a été suivie par la composition de 1984 «Luka», son histoire touchante de violence envers les enfants, qui est devenue le premier single américain de Vega. Il a grimpé jusqu’au n ° 3 et a atteint le top 30 britannique.

L’album comprenait également une autre chanson datant de 1984, «Calypso» et «Ironbound» / «Fancy Poultry», cette dernière avec de la musique écrite par le compositeur Anton Sanko. Parmi les autres collaborateurs figuraient Marc Schulman sur ‘In The Eye’ et Michael Visceglia, sur plusieurs pistes dont la chanson-titre.

“Un deuxième album passionnant”

Les critiques se sont alignés pour faire l’éloge du talent artistique et du chant du nouvel album, le Philadelphia Enquirer l’appelant «la maturité de Suzanne Vega». Thom Duffy de l’Orlando Sentinel a décrit le «son rêveur qui sert bien ses réflexions uniques». Chris Willman dans le Los Angeles Times a entendu un «deuxième album absorbant… plein de personnages dont la conscience de soi est façonnée par leur isolement».

Solitude Standing est restée proche du cœur de Vega et de son public. En 2012, elle a fêté ses 25 ans en jouant le disque dans son intégralité lors de quatre spectacles, trois aux États-Unis et un à Londres. En septembre 2017, elle a joué trois dates au New York’s City Winery où elle a de nouveau interprété l’album entier ainsi que la totalité du 99.9F de 1992.

Solitude Standing peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture Suzanne Vega Best Of de uDiscover Music.