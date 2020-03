‘Somethin’ Else ‘: Eddie Cochran inspire les Sex Pistols

En 1979, une grande partie de l’éthique punk originale s’était peut-être évaporée, mais les palmarès britanniques pouvaient encore susciter un grognement et un écho de l’esprit rock’n roll. Alors, qui a fait les Sex Pistols se tourner vers la chanson qui a fourni leur cinquième top dix britannique consécutif? Rien d’autre que Eddie Cochran.

Le 3 mars de la même année, un mois seulement après la mort de Sid Vicious d’une overdose de drogue, les Pistols ont rendu hommage à leur bassiste infortuné en entrant dans les charts britanniques avec leur interprétation bruyante de l’hymne adolescent immortel de Cochran. «Quelque chose d’autre» (ou «Quelque chose», comme ils l’avaient).

Sorti par Virgin Records en 45 de la toute nouvelle bande originale du film «faux documentaire» The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, le single est apparu après le départ de Johnny Rotten, et donc l’album comprenait des voix de plusieurs interprètes différents. Ils comprenaient Edward Tudor-Pole, de son homologue punk tenpole Tenpole Tudor, et le guitariste des Pistols Steve Jones, qui a pris les devants sur la face A nominale double du single, “Friggin” In The Riggin. “

De la manière perverse que les graphiques peuvent avoir, la version des Pistols de “Somethin’ Else “a fait bien mieux que l’original de Cochran. Cela avait atteint le n ° 22 au Royaume-Uni en 1959. La nouvelle interprétation est entrée dans les best-sellers au n ° 24, et à la fin de mars, elle atteignait son sommet n ° 5, partageant de manière incongrue la carte la plus élevée avec le best-seller de Gloria Gaynor. I Will Survive »et le finaliste de la semaine, le Village People« In The Navy ».

Les pistolets n’ont pas non plus été réalisés avec le catalogue Cochran. Plus tard cette année-là, après avoir atteint le n ° 6 au Royaume-Uni avec «Silly Thing», ils étaient de retour au n ° 3 avec leur prise sur «C’mon Everybody», pour porter leur décompte final à sept dix premiers singles.

