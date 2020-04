Son Of Original Riot Guitarist Lou ‘L.A.’ Kouvaris confirme qu’il est décédé des complications liées au coronavirus

Alex Kouvaris, fils de l’original ÉMEUTE guitariste Lou “L.A.” Kouvaris, a confirmé que son père est décédé des complications liées au coronavirus. Il avait 66 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Alex a publié le message suivant via son Facebook page: “La pensée de devoir même écrire cela me brise le cœur.

«Je n’ai jamais pensé dans un million d’années que je perdrais mon père à un si jeune âge, en particulier à cause de ce virus maléfique que nous connaissons tous si bien … COVID-19

“Il va sans dire que mon père était unique en son genre. Il avait le plus grand cœur, était plein de vie, ferait n’importe quoi pour n’importe qui, et bien sûr, il était un musicien incroyablement talentueux. Il avait une telle façon avec les gens, à la fois personnellement et professionnellement, cela vous donnait envie d’être en sa présence. Il vous faisait rire, il vous faisait sourire, et peu importe qui vous étiez, d’où vous veniez ou quelle était votre histoire, il traiterait vous de la même manière qu’il a traité tout le monde. Vous avez eu la chance de le connaître, la chance d’être son ami, et j’ai tellement de chance que je puisse l’appeler mon père. Il était mon meilleur ami, nous avons eu quelques-unes des discussions les plus incroyables et même si j’ai eu des moments difficiles quand je vivais avec lui à New York, il ne m’a jamais abandonné. Il y a tellement de souvenirs et de bons moments que nous avons passés ensemble que je chérirai pour toujours. Je ferais tout pour être capable de le revoir, de lui parler au téléphone, ou simplement d’entendre un de ses airs ridicules qu’il inventerait. Croyez-moi, ceux qui savent ce que je suis parler de savoir qu’une fois qu’il est resté coincé dans votre tête, vous étiez condamné.

“Je ne peux pas m’empêcher de ressentir de la colère que de toutes les personnes dans ce monde, ce virus ait choisi de tuer mon père. Il lui restait tellement de vie à vivre et il était tellement passionné par son nouveau projet. LOI ANTI ÉMEUTES. C’était tout ce dont il pouvait parler, et il était tellement fier de ce que le groupe était devenu, en particulier de son avenir.

“Je sais combien de vies il a touchées, et même si c’était bouleversant, sachez que cela m’a réchauffé le cœur de lire tous les souvenirs que vous avez tous partagés et de bons mots au cours de la semaine dernière. à tout le monde, mais si j’ai oublié l’un d’entre vous, sachez que ce n’était rien de personnel.

«Papa, tu me manques tellement. Avoir peu ou pas de fermeture avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment va rendre les choses encore plus difficiles. Je promets de rester fort et de continuer comme je sais que tu le voudrais. Je sais que tu m’aimes beaucoup et que je suis fier de l’homme que je suis devenu. Je t’aime, papa. Comme on disait dans l’une de nos émissions préférées The 100 … “Jusqu’à ce que nous nous revoyions.” “

Né au Pirée, en Grèce, Lou “L.A.” Kouvaris – avec chanteur Guy Speranza et guitariste Mark Reale – écrit plusieurs de ÉMEUTEchansons de style hymne sur le premier album du groupe, 1977 “Ville de rock” et 1979 “Narita”, qui a pris d’assaut le Japon et l’Europe.

Lou avait partagé la scène et tourné avec PÉRIPLE, TOM PETTY & THE HEAKBREAKERS, Neil Young et Rick Derringer, pour n’en nommer que quelques-uns.

En 1979, il enregistre pour LES GENS DU VILLAGE en tant que guitariste de studio pour Jacques Morali de Can’t Stop Productions.

L’année dernière, Kouvaris joint ses forces avec un autreÉMEUTE guitariste, Rick Ventura, former LOI ANTI ÉMEUTES. LOI ANTI ÉMEUTESLa setlist s’est concentrée sur les trois premiers albums: “Ville de rock”, “Narita” et “Fire Down Under” (1981).

Kouvaris n’est pas le premier membre de l’original ÉMEUTE mourrir. Il y a huit ans, ÉMEUTEest le guitariste fondateur Mark Reale est décédé des suites de complications de la maladie de Crohn – une maladie qu’il avait combattue pendant la majeure partie de sa vie. ÉMEUTEle chanteur d’origine Guy Speranza décédé le 8 novembre 2003 après une bataille contre le cancer du pancréas. Souvent considéré comme le meilleur ÉMEUTE chanteur, il a chanté sur les trois premiers albums du groupe avant d’être remplacé par Rhett Forrester. Forrester lui-même est parti au milieu des années 80 pour poursuivre une carrière solo, avant d’être assassiné le 22 janvier 1994 à Atlanta.



Publié par Alex Kouvaris le mardi 7 avril 2020