Songtradr fait don de toutes les commissions de synchronisation aux musiciens

Alors que COVID-19 continue de se propager, les blocages et les interdictions de rassemblement de grande ampleur ont mis un terme aux divertissements en direct – des concerts aux événements sportifs – à un arrêt brutal. La centrale de synchronisation Songtradr fait maintenant partie de l’effort de récupération croissant pour aider les artistes touchés.

Des milliards de personnes sont touchées dans le monde entier par cette pandémie, bien que les musiciens et les artistes absorbent une partie substantielle des ramifications économiques de COVID-19. Les artistes locaux et les stars internationales dépendent des concerts pour payer les factures, et des milliers d’artistes font face à de graves conséquences financières parce qu’ils ne peuvent pas jouer devant le public.

Heureusement, les artistes et autres personnes dépendantes des revenus des tournées en direct commencent à obtenir de l’aide, avec de nombreuses entreprises, organisations professionnelles et autres artistes qui y participent. Cela comprend un nombre croissant de plateformes qui facilitent les opportunités de revenus hors tournée, y compris les licences de synchronisation pour film, télévision, publicité, jeux et autres contenus vidéo.

Sync est en train de devenir une opportunité pour les artistes de gagner des revenus d’isolement sans tournée.

Avec des services de streaming à domicile comme Netflix et Hulu, les artistes ont potentiellement la possibilité de bénéficier de redevances à plus long terme sur des placements de chansons réussis. Les calendriers de production immédiats ont été perturbés, bien que la demande plus large de médias visuels soit en augmentation, ce qui offre un espoir de revenus en aval pour les artistes compositeurs.

Heureusement, de grandes parties du processus de licence de synchronisation peuvent être menées pendant que les artistes sont isolés. Le contact de personne à personne est utile dans le processus de négociation de contrat, bien que les points les plus fins des accords de synchronisation puissent normalement être définis à distance. De plus, les plates-formes de licences de synchronisation comme Songtradr simplifient davantage les choses en connectant les artistes et les agents de synchronisation sur une plate-forme facile à utiliser.

Du coup, c’est un secteur dans une position unique pour aider les artistes.

Dans ce contexte, Songtradr a renoncé à ses commissions jusqu’au 18 avril, accordant ainsi aux créateurs des ressources financières supplémentaires et les aidant à surmonter les difficultés et l’incertitude d’aujourd’hui.

Compte tenu du volume élevé de transactions de la plate-forme et de son nombre considérable de licences de synchronisation négociées, les frais précités pourraient avoir un impact important sur les revenus de Songtradr. Mais la décision a clairement été prise en pensant aux artistes.

Le PDG de Songtradr, Paul Wiltshire, est non seulement le fer de lance de l’initiative, il est également sur le coup de faire passer le mot. Bien sûr, nous avons été plus qu’heureux de diffuser la nouvelle de l’opportunité sans commission.

“Avec les performances en direct annulées et sans fin définitive en vue, les artistes et musiciens indépendants du monde entier souffrent”, a déclaré Wiltshire. «Ces artistes qui composent notre communauté ont continué de nous soutenir tout au long de notre cheminement. Il est maintenant temps pour nous de les intensifier et de les soutenir de manière considérable. »

Pour ceux qui souhaitent profiter de l’offre, lancez-vous simplement sur songtradr.com.

Songtradr est l’un des premiers acteurs sur ce front, mais heureusement, ils ne fonctionnent pas seuls.

Malgré les graves répercussions sur les artistes et les économies mondiales au sens large, la crise des coronavirus n’est pas venue sans une doublure en argent proverbiale – si mince qu’elle puisse paraître pour le moment. Les communautés locales s’unissent pour vaincre le virus, et des éléments de l’industrie musicale, notamment des fans, des artistes, des entreprises et des groupes, se soutiennent mutuellement.

Au cours des dix derniers jours seulement, de nombreux efforts caritatifs ont vu le jour pour aider les artistes concernés. La Recording Academy et son organisme de bienfaisance MusiCares ont fait un don de 2 millions de dollars à COVID-19 et s’attendent à organiser plusieurs collectes de fonds dans un avenir proche. De plus, Rihanna et son organisme de bienfaisance, la Fondation Clara Lionel, ont promis 5 millions de dollars à un éventail de groupes de traitement et de secours COVID-19 sur le terrain.

La section locale 47 de l’AFM de Los Angeles, un syndicat de musiciens, a créé un fonds de secours pour les coronavirus au profit des membres, et Bandcamp a temporairement renoncé à ses honoraires pour mettre plus d’argent dans les poches des artistes. Bandsintown, une plate-forme normalement dédiée à la publication d’itinéraires de tournée, a créé une fonction «Watch Live» pour aider les musiciens à promouvoir leurs performances en direct.

Ailleurs, les plateformes en ligne comme Twitch offrent une alternative naturelle aux artistes pour se présenter devant les fans – et collecter de l’argent en le faisant. Lorsque le virus passe enfin, de nombreux artistes peuvent avoir développé une source de revenus alternative (et additive).

Face à la crise, de nombreux artistes se concentrent sur les sources de revenus non liées à la performance, notamment la diffusion en direct, la vente de marchandises, la sortie de musique et la conclusion d’accords de licence tels que les accords de synchronisation.

J’espère que cela contribuera à atténuer la piqûre des annulations de coronavirus, avec des entreprises caritatives contribuant ce qu’elles peuvent pour faire passer les musiciens.

Les artistes eux-mêmes aident également les fans à traverser la crise des coronavirus, et les fans, pour leur part, aident les artistes avec leur soutien continu.

Des stars bien connues ont encouragé le public à pratiquer la distanciation sociale et à respecter les directives des professionnels de la santé, l’auto-mise en quarantaine étant peut-être la plus importante de ces recommandations.

Inutile de dire qu’il est extrêmement difficile pour les fans et les artistes de rester à l’intérieur, ne quittant la maison que pour des voyages essentiels. Pour atténuer une partie du stress créé par l’auto-mise en quarantaine (et éventuellement bénéficier d’un soulagement financier des pourboires), de nombreux artistes diffusent gratuitement des spectacles en direct.

Peut-être offrant une touche de soulagement comique, Neil Diamond vient de réorienter son tube intemporel, «Sweet Caroline», pour y inclure un ton résolument «non délicat». Cela comprend une parole comiquement retravaillée de “Mains, se laver les mains / Tendre la main / Ne me touche pas, je ne te toucherai pas.”

Ailleurs, les Dropkick Murphys ont procédé à leur concert très attendu de la Saint-Patrick, bien que le spectacle manquait de foule physique. Cela ne veut pas dire que le groupe est parti sans public; les téléspectateurs du monde entier ont pu découvrir la setlist à indice d’octane élevé dans le confort de leur foyer, sur leurs ordinateurs et smartphones.

Les organisateurs d’Ultra Miami ont annulé leur festival préféré des fans pour protéger les participants et le personnel potentiels. Pourtant, le spectacle a continué, SiriusXM a livré une édition virtuelle de l’événement aux fans.

Les responsables de la santé ne sont certes pas certains de la durée de la pandémie de coronavirus, bien que des pays comme la Chine et la Corée du Sud signalent déjà des baisses substantielles de cas.

Quelle que soit la durée de la catastrophe sanitaire, les artistes peuvent au moins avoir la possibilité de se connecter avec les fans – et de rester à flot financièrement – à distance. La réalité est loin d’être idéale, bien que l’importance d’utiliser des alternatives ne puisse pas être sous-estimée.

Il convient également de noter que les artistes s’engagent dans des collaborations et des initiatives de production «isolées» – en se connectant avec d’autres professionnels de la musique et en créant de nouveaux contenus passionnants. Nous en couvrirons plus sur ce front dans les prochains jours, bien que la technologie et l’ingéniosité permettent au moins aux artistes d’utiliser ce moment difficile jusqu’à ce qu’ils soient capables de divertir à nouveau des foules en direct.

Jusqu’à ce jour, il est impératif que les fans, les artistes, les entreprises et les organisations se soutiennent de toutes les manières possibles. Les petits et les gros efforts – se connecter à la diffusion en direct d’un artiste ou supprimer tous les frais de commission, comme Songtradr – auront une influence positive globale et aideront grandement ceux qui mangent, dorment et respirent de la musique.