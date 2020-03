Sonic Boom de Spacemen 3 annonce un nouvel album et partage une nouvelle chanson: écouter

Sonic Boom, le cofondateur et producteur de Spacemen 3, né Peter Kember, est resté occupé ces dernières années. Maintenant, après des collaborations avec des artistes tels que Panda Bear, Beach House, MGMT et No Joy, Kember a annoncé son premier album Sonic Boom depuis Spectrum en 1989.

All Things Being Equal sortira le 5 juin via Carpark. Découvrez la vidéo réalisée par Nuno Jardim pour le single principal de l’album «Just Imagine» ci-dessous. Dans un communiqué, Kember a crédité ses décennies de collaboration avec d’autres artistes pour avoir influencé son processus sur le nouvel album. «J’apprends de tous ceux avec qui je travaille et je voulais apporter ce que j’ai appris dans ce dossier», a-t-il déclaré. “Tout le monde pense et écoute la musique de différentes manières.”

Toutes choses étant égales:

01 Imaginez

02 Juste un petit morceau de moi

03 choses comme ça (un peu plus profondément)

04 Faire tourner des pièces et souhaiter des trèfles

05 Mon écho, mon ombre et moi

06 Un jour d’été

07 La façon dont vous vivez

08 Tawkin Tekno

09 Je peux voir le virage léger

10 Je sens un changement se produire

.