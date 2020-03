Sonic Temple, Bienvenue à Rockville et Epicenter Festivals sont officiellement annulés

le Temple Sonique, Bienvenue à Rockville et Épicentre les festivals, qui devaient tous avoir lieu en mai, ont été annulés en raison de l’épidémie de COVID-19.

Plus tôt aujourd’hui, Danny Wimmer présente, qui serait l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de musique en Amérique, a publié la déclaration suivante sur le sort de leurs événements de mai 2020:

“Il n’y a pas de lignes directrices préexistantes sur ce que les festivals devraient faire pendant cette période sans précédent. Comme le reste de l’industrie de la musique, nous continuons à évaluer de nouvelles informations et à prendre les décisions les plus instruites possibles.

“Nous savons que vous avez été impatient de recevoir des mises à jour de notre part et nous sommes à un point où nous pouvons répondre à beaucoup de vos questions sur la façon dont chacun de nos festivals pourrait être affecté par COVID-19.

“Nous sommes écrasés de dire que Épicentre, Bienvenue à Rockville et Temple Sonique sont annulées en raison des restrictions imposées par le gouvernement aux rassemblements de masse. Nous respectons ces directives et reconnaissons qu’elles sont dans le meilleur intérêt du plus grand bien, ainsi que pour la santé et la sécurité de nos fans, musiciens, partenaires et personnel.

“Avant d’accepter ce sort, nous avons travaillé très dur pour essayer de reprogrammer les festivals. Malheureusement, les conflits d’horaire, la disponibilité des salles et un certain nombre d’autres facteurs hors de notre contrôle ont rendu le report impossible. Ne vous y trompez pas, chacun de ces festivals reviendra en mai 2021 plus grand et plus fort que jamais!

“Soyons parfaitement clairs – des REMBOURSEMENTS COMPLETS seront disponibles pour tous ceux qui ont acheté des passes pour Épicentre, Bienvenue à Rockville et Temple Sonique.

“En plus d’offrir des remboursements, beaucoup d’entre vous ont dit que vous préféreriez appliquer vos achats 2020 à l’année prochaine ou échanger votre pass contre un autre de nos festivals 2020. Sur la base de vos commentaires, nous proposons aux détenteurs de pass trois options:

(1) Remboursement complet



(2) Appliquez votre pass jusqu’en 2021



(3) Échangez votre pass contre 2020 DWP Festival

“Les détails complets seront envoyés par e-mail à nos détenteurs de pass dans les 72 heures.

“Nous savons aussi que vous avez hâte de savoir qui joue Plus fort que la vie, Bourbon et au-delà et Réplique. Veuillez comprendre qu’ici à DWP, nous avons débattu de l’opportunité d’annoncer nos files d’attente et de mettre en vente des laissez-passer pour nos festivals restants.

“Nos têtes disent que nous devons suspendre ces annonces jusqu’à ce que nous ayons plus de certitude dans le monde. Mais nos cœurs disent que le monde a besoin de positivité et de certaines choses à espérer. Nous avons prêté une attention particulière à ce que vous dites sur nos médias sociaux et deux thèmes émergent constamment

“Premièrement, vous voulez que quelque chose vous rappelle les jours meilleurs à venir. Deuxièmement, les temps sont financièrement difficiles pour nous tous.

“Alors que nous ne voulons rien de plus que de vous donner la liste complète des Réplique, Bourbon et au-delà et Plus fort que la vie, nous n’avons tout simplement pas l’impression que c’est le bon moment. Mais nous vous avons entendu haut et fort que vous vouliez de bonnes nouvelles. Et de bonnes nouvelles que nous avons.

“Nous ajoutons un jeudi à 2020 Plus fort que la vie et, êtes-vous prêt. . . le nouveau jeudi sera titré par nul autre que METALLICA. Oui, METALLICA est de retour! Nous ne pouvions tout simplement pas accepter qu’après tout ce que nous avons vécu ensemble cette année, il n’y aurait pas de METALLICA représentation à l’est du Mississippi. Et METALLICA accepte!

“Pour vous aider dans le climat financier actuel, tous les détenteurs de laissez-passer Plus fort que la vie sera donné le 4ème jour GRATUIT. Nous reportons également le prochain versement sur le plan de mise de côté d’un mois. Et nous laisserons ouverte l’option de remboursement pour Plus fort que la vie jusqu’au vendredi 27 mars au cas où vous auriez besoin de votre argent.

“Pour essayer de faire des passes un peu plus abordables en ce moment, toute personne qui veut acheter une passe pour Plus fort que la vie peut réserver un laissez-passer pour 1 $ d’acompte par laissez-passer, les paiements ne commençant que le 3 mai et se répartissant également en mai, juin, juillet et août.

“Nous avons également organisé de nombreux groupes de Sonique, Épicentre et Rockville jouer à Plus fort que la vie et l’annoncera dès que nous nous sentirons appropriés. Parce que nous n’avons pas pu reprogrammer les fêtes de printemps, nous voulons Plus fort que la vie d’être une célébration inclusive de tous ces festivals. Ce n’est pas une solution parfaite, mais ce sont des temps imparfaits. Nous espérons sincèrement que nous pourrons tous guérir avec des célébrations massives cet automne.

“Même si nous ne savons pas si cette pandémie prendra fin à temps pour Hometown Rising, Plus fort que la vie, Bourbon et au-delà ou Réplique, soyez assuré que tous les pass seront remboursés dans le cas malheureux où l’un de ces festivals ne pourrait pas avoir lieu à cause de COVID-19.

“Nous voulons vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. Nous avons la chance d’avoir une famille de festival aussi incroyable, et ensemble, en tant que communauté, nous allons passer à travers cela. Veuillez rester en sécurité et prendre soin les uns des autres.

“Avec amour, équipe DWP“

Le mois dernier, il a été annoncé que METALLICA ne jouerait pas à Temple Sonique et un autre Danny Wimmer présente-événement produit, Plus fort que la vie, de sorte que le chanteur James Hetfield peut continuer son rétablissement après être rentré en réadaptation l’automne dernier.

Plus tôt dans l’année, Danny Wimmer présente a annoncé un accord avec la première société d’investissement Les entreprises du Yucaipa, fournissant DWP avec un soutien financier substantiel.



MISE À JOUR: @SonicTempleFest a été annulé.

Pour plus de détails sur les remboursements, veuillez visiter https://t.co/rY8bjBJ5RA https://t.co/i60AFA3Ewq

– Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) 23 mars 2020

