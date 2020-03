Sonic Youth publie 12 concerts pour nous aider pendant la quarantaine!

Si l’on regarde la scène mondiale et celle du Mexique, tout indique que l’isolement social va durer un peu plus longtemps que nous le souhaiterions. Ce nouveau mode de vie entraîne de nouveaux défis et une nouvelle compréhension de la vie. Passer du temps à la maison est l’une des décisions les plus importantes pour nous garder en bonne santé physique et mentale. Apprendre une langue, un instrument ou faire de l’exercice sont quelques-unes des meilleures options pour se divertir. Mais aussi ce moment de s’allonger sur le canapé pour profiter d’un film, d’une série ou d’un concert pour vous distraire, est plus que nécessaire et bienvenu. Pour vous aider, Sonic Youth vient de sortir 12 concerts de ses archives poussiéreuses pour rendre ces jours plus divertissants.

Le groupe de rock adoré formé en 1981 et dissous en 2011, a partagé quelques audios de leurs spectacles en direct au fil des ans, libérant les 12 sets sur leur page Bandcamp. Les concerts documentés comprenaient un spectacle au CBGB à New York en 1988, au Warfield à San Francisco en 1993, et un concert par la Daydream Nation à Glasgow en 2007. Ces bizarreries nous ramènent inévitablement à l’époque de la jeunesse éternelle… Eh bien, peut-être Nous avions tort, mais ce qui est et sera éternel, c’est la musique que Sonic Youth nous a donnée à ses jours de gloire.

L’ensemble de 12 ensembles incroyables, vous prendra par la main à partir de 1983 quand ils ont joué à Venlo, pour vous frapper dans la nostalgie. À la fin, vous trouverez le dernier concert américain du groupe, enregistré au Williamsburg Waterfront à Brooklyn en 2011. Quel meilleur moment pour voyager dans le passé que maintenant? Pour l’instant et quand ils plongent Bandcamp, nous vous laissons le joyau du concert lancé au Art Rock Festival 2005.