Sonic Youth publie des enregistrements d’archives de 12 spectacles en direct

Sonic Youth a publié des enregistrements d’archives de 12 émissions en direct de sa carrière pour aider les fans à s’isoler de la pandémie de coronavirus en cours.

L’emblématique tenue de rock alternatif de New York s’est formée en 1981 et s’est séparée en 2011, laissant une énorme archive de spectacles en direct. Hier, le groupe a partagé quelques aperçus dans leur show live au fil des ans, libérant les 12 sets live sur leur page Bandcamp. Les concerts documentés comprenaient un spectacle au CBGB de New York en 1988, The Warfield de San Francisco en 1993 et ​​un concert de «Daydream Nation» à Glasgow en 2007.

Parmi les enregistrements figure également le dernier spectacle américain du groupe, enregistré au Williamsburg Waterfront de Brooklyn en 2011. Vous pouvez trouver plus d’informations et tous les nouveaux enregistrements d’archives sur Page Bandcamp de Sonic Youth.

Le mois dernier, l’ancien pilier de Sonic Youth, Thurston Moore, a lancé son propre magasin de disques pop-up à Londres. La série de bibliothèques Daydream et la bibliothèque Ecstatic Peace sont basées à Stoke Newington et ont vendu des affiches, des œuvres d’art, des t-shirts et des souvenirs vintage ainsi que des disques. Il a également servi de librairie, de galerie d’art et de siège d’un journal clandestin.

“[It] sera organisée avec toute l’énergie et l’amour que nous avons pour notre communauté locale et notre passion pour l’activisme créatif », a écrit Moore sur Instagram. «Bien qu’il soit tout à fait idéaliste d’ouvrir le navire dans un climat de démagogie, nous l’abordons par rapport à notre superbe quartier.

Le magasin devait initialement être ouvert entre le 5 février et le 14 mars, mais Moore a déclaré qu’il “continuerait à fonctionner” s’il s’avérait un succès.

L’année dernière, des centaines de disques de la collection privée de Moore ont été mis en vente au World Of Echo de Londres à Bethnal Green. La sélection comprenait «un large éventail de genres, couvrant de multiples variantes du jazz, du bruit, du hardcore, du black metal, de l’ethnographie, du punk et du post-punk, du no-wave, du krautrock, de l’ambient, de l’électronique et de l’avant-garde».

