Sonos cessera de mettre à jour les haut-parleurs plus anciens, même si 92% sont toujours utilisés

Sonos cessera de mettre à jour ses haut-parleurs et son matériel plus anciens en mai, a annoncé la société.

Sonos dit qu’il abandonne ses anciens produits car «ils ont été poussés à leurs limites techniques en termes de mémoire et de puissance de traitement». Le changement affectera de nombreux clients Sonos, car 92% de ses produits sont toujours utilisés.

L’enceinte Sonos Play: 5 est sortie en 2009 et tous les appareils antérieurs sont concernés. Le problème affectera tous ceux qui utilisent encore du matériel plus ancien et même ceux qui ont un équipement mixte.

Sonos indique que les anciens produits peuvent toujours être utilisés, mais cela empêchera les nouveaux haut-parleurs de recevoir des mises à jour. Sonos dit que cela est dû au fait que toutes les enceintes fonctionnent sur le même logiciel, donc l’ancien matériel entraînera un retard du système.

La société prévoit de lancer un moyen pour les clients de segmenter leurs anciens produits dans un groupe d’enceintes distinct. Soyons clairs ici; ces haut-parleurs fonctionnent toujours très bien. Les enceintes Sonos étaient un achat «à vie» pour beaucoup.

Sonos propose un programme de «recyclage» qui offre aux utilisateurs 30% de réduction sur le nouveau matériel. Mais le programme de recyclage brique votre ancien appareil, le rendant complètement inutilisable par la suite. Ce programme n’est pas un peu d’argent pour le programme de rachat de clunkers que Sonos fait ici; c’est de l’obsolescence programmée.

Sonos affirme que son programme de recyclage concerne la «durabilité», mais les recycleurs de déchets électroniques confirment que ce n’est pas tout à fait vrai.

Mettre votre ancien haut-parleur Play: 5 en mode de recyclage le brique après 21 jours. Les appareils en brique ne peuvent pas être réutilisés et se retrouvent dans une décharge. Le matériel maçonné ne peut pas non plus être réparé. Le processus de recyclage place le numéro de série du haut-parleur sur une liste noire sur les serveurs Sonos.

La nouvelle a suscité l’indignation lorsqu’elle a frappé les médias sociaux, que Sonos a défendus. Le porte-parole a déclaré que le programme Trade-Up est destiné à “aider les clients qui souhaitent passer à la prochaine génération de produits Sonos”.

Maintenant, il semble que Sonos force les mains de ces clients s’ils veulent un système de divertissement à domicile à jour.