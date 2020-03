Sonos ne brique pas les vieux haut-parleurs – mais dites adieu aux mises à jour

Sonos ne supprime plus les anciens haut-parleurs, mais vous pouvez dire au revoir aux mises à jour pour eux.

Aujourd’hui, Sonos a révélé les détails de sa stratégie audio domestique multi-pièces. Le fabricant d’enceintes intelligentes a été vivement critiqué lorsqu’un employé d’un centre de recyclage a souligné ses pratiques. Sonos ne recyclait pas les haut-parleurs de son programme de recyclage – ils étaient maçonnés et envoyés dans des décharges.

Après de vives critiques, le PDG de Sonos a annoncé qu’il allait réorganiser son programme de recyclage actuel. La société est maintenant prête à détailler une nouvelle application et un nouveau système d’exploitation appelé Sonos S2.

De nombreux produits Sonos actuels exécutent Sonos S2, mais pas le matériel plus ancien. L’un des principaux avantages est que Sonos S2 permettra un son de plus haute résolution. À l’heure actuelle, les systèmes Sonos sont limités à un son sans perte de qualité CD. Le logiciel remanié permet à Sonos de rivaliser avec la poussée d’Amazon dans le créneau, mais en pleine croissance, du marché de la musique haute fidélité.

Le Sonos S2 ouvre également la voie au son du cinéma maison Dolby Atmos dans les futures enceintes Sonos.

Sonos indique que plusieurs améliorations sont en cours avec la mise à jour. Une fonctionnalité de groupe de chambres améliorée sera disponible en juin, ainsi que «des expériences plus connectées et plus personnelles». Sonos n’a partagé aucun détail sur ce qu’ils pourraient être. La domotique est une supposition éclairée, où les listes de lecture peuvent être épinglées dans les pièces de votre maison.

Sonos indique également qu’il continuera à prendre en charge Alexa et Google Assistant avec son nouveau système d’exploitation. C’est une surprise, étant donné que Sonos est devenu quelque peu contradictoire avec Big Tech. Les rumeurs suggèrent que Sonos pourrait travailler sur son propre assistant vocal à l’avenir, que S2 est déjà conçu pour utiliser.

Les appareils hérités ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités après mai. Sonos dit qu’ils n’ont pas la puissance de traitement nécessaire pour les fonctionnalités qu’il a prévues. Ces produits hérités recevront toujours des corrections de bugs et des correctifs de sécurité – mais pas de nouvelles fonctionnalités.