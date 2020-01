Sons Of Apollo «ne voulait pas salir» avec sa «bonne chimie» sur le nouvel album «Mmxx»

SONS OF APOLLO le batteur Mike Portnoy (ex-THÉÂTRE DU RÊVE) a récemment parlé avec Rodrigo Altaf des perspectives sonores. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET):

Comment faire SONS OF APOLLOest le nouvel album, “MMXX”, par rapport aux débuts du groupe en 2017, “Symphonie psychotique”:

Mike: “Le processus était un peu le même. Nous avions l’impression que nous avions vraiment une bonne chimie la première fois, donc nous ne voulions pas trop nous embêter. Le processus était similaire – essentiellement moi-même et Derek [[Sherinian, claviers]et Bumblefoot se sont réunis chez moi pour rassembler toute la musique. Derek et Bumblefoot avait un million de riffs et d’idées et de morceaux, alors nous avons trié en quelque sorte tout et passé beaucoup de temps à l’arranger et à le développer, à le reconstituer. Enfin, une fois toute la musique étoffée, nous sommes allés à L.A., et Derek et j’ai enregistré nos morceaux de base. De là, Jeff Scott Soto a pris la musique et écrit ses paroles et mélodies. Derek et j’ai passé beaucoup de temps à tout façonner avec lui, mais pour la plupart, nous avons essentiellement passé le reste de l’année [with] tout le monde fait sa part et fait l’album. “

Sur la signification du titre de l’album:

Mike: “Nous avons nommé l’album «2020» ou «MMXX», mais vous voulez vous y référer, l’idée était donc que c’était l’une des premières versions de la prochaine décennie. Nous entrons dans une nouvelle décennie, alors nous avons pensé que nous prendrions le look du groupe et de l’écusson et tout et le lancerions dans le 21e siècle. Le premier album avait un vrai look ancien, donc avec un titre d’album comme «MMXX», nous voulions qu’il nous amène en quelque sorte dans le présent et dans l’avenir. “

Lors de la reconnexion avec Sherinian, qui a été licencié de THÉÂTRE DU RÊVE en 1999:

Mike: “La hache de guerre était déjà enterrée. Même une fois THÉÂTRE DU RÊVE, lui et moi sommes restés en contact. Je suis toujours resté amical avec lui, donc vraiment, la hache de guerre a été enterrée tout de suite entre nous deux, mais dès que je suis partie THÉÂTRE DU RÊVE, une des premières choses qu’on m’a demandé de faire était une performance NAMM [Editor’s note: an annual music industry trade show in Anaheim, California], où ils voulaient que je monte un groupe. J’ai immédiatement appelé Derek et avait cette programmation dans ma tête Derek et Gamelle [[Sheehan, basse]et Tony [[MacAlpine, guitare]. C’est comme ça PSMS sorte de commencé. Nous avons passé un si bon moment à faire cette tournée. Derek c’était toujours une sorte de me pousser à essayer de monter un vrai groupe et d’écrire de la musique et d’ajouter un chanteur. Il m’a fallu quelques années pour être en mesure d’avoir une certaine disponibilité dans mon emploi du temps, mais finalement, nous avons fait le tour puis SONS OF APOLLO est né.”

Si vous devez vous attendre à des jam sessions pendant SONS OF APOLLOprochaine tournée nord-américaine, qui MacAlpine ouvrira:

Mike: “Il n’y a pas encore de plans définitifs, mais nous en avons parlé. Ce serait formidable de le voir se joindre à nous pour peut-être le rappel, car il fait évidemment partie de l’histoire de ce groupe. Avant SONS OF APOLLO, nous faisions PSMS avec Tony, donc il fait vraiment partie de la famille élargie. Nous ne l’avons pas encore réglé, mais les doigts sont croisés pour que nous fassions quelque chose. “

Sur le fait que SONS OF APOLLO n’a tourné qu’à ce jour en tant que tête d’affiche:

Mike: “Honnêtement, je préférerais de beaucoup, de préférence être un groupe de soutien. C’était mon objectif pour SONS OF APOLLO – être ouvert pour un JEUNE FILLE ou un PRÊTRE ou un SABBAT, ou même un autre groupe de style comme ALTER BRIDGE ou Sabrer ou quelque chose comme ça. Il y a tellement de groupes différents avec lesquels nous pourrions travailler, mais personne ne nous a invités. Vous ne pouvez pas simplement vous lancer dans une tournée – vous devez être invité. Honnêtement, aucun de nous ne veut être dans des clubs jouant avec notre public actuel. Nous aimerions être présentés à une base de fans plus large, et je pense SONS OF APOLLO pourrait facilement atteindre un grand nombre de ces publics, mais vous devez être invité. Nous espérons toujours qu’un jour, nous serons invités, mais pour l’instant, nous continuerons à faire ce que nous faisons. “

“MMXX” sortira le 17 janvier via InsideOut Music. Le groupe entamera une tournée nord-américaine de deux semaines avec un invité spécial MacAlpine le 23 janvier à Sacramento, en Californie.



