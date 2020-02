Sons Of Apollo: vidéo lyrique «Asphyxie»

“Asphyxie”, la nouvelle vidéo lyrique de SONS OF APOLLO – mettant en vedette ancien THÉÂTRE DU RÊVE membres Mike Portnoy et Derek Sherinian, Ron “Bumblefoot” Thal (ex-GUNS N ‘ROSES), Billy Sheehan (LES CHIENS DE LA CAVE, MONSIEUR. GROS, DAVID LEE ROTH) et Jeff Scott Soto (ex-PÉRIPLE, ex-LA FORCE MONTANTE D’YNGWIE MALMSTEEN) – peut être vu ci-dessous. La chanson est tirée de SONS OF APOLLOdeuxième album studio, “MMXX” (prononcé: 20/20), qui a été publié le 17 janvier via InsideOut Music/Sony. Produit par Les frères Del Fuvio (Portnoy et Sherinian), “MMXX” a été mis à disposition sous forme de package de CD standard, de package de 2 CD en édition limitée (qui comprend des mélanges instrumentaux et des extraits a cappella), de 2 LP + CD et sur tous les formats numériques.

“MMXX” liste des pistes:

01. Au revoir la Divinité (7:16)



02. Flétrir au noir (4:48)



03. Asphyxie (5:09)



04. Désolée juillet (6:11)



05. King Of Delusion (8:49)



06. Fall To Ascend (5:07)



07. Jour de la résurrection (5:51)



08. Nouveau monde aujourd’hui (16:38)

“Stylistiquement, nous avons suivi le même chemin que les débuts”, souligne Portnoy. “Mais nous pensons qu’il est ressorti plus fort, tout simplement parce que nous nous connaissons mieux. «Symphony psychotique» C’était la première fois que nous travaillions tous les cinq ensemble, il devait donc y avoir un air d’expérimentation. Maintenant, nous pouvons tirer parti de l’expérience non seulement de l’enregistrement de cet album, mais aussi de nombreuses tournées ensemble. Et maintenant, il y a clairement une chimie beaucoup plus évidente. “

“Nous avons fait 83 concerts lors de la dernière tournée”, ajoute le claviériste Derek Sherinian. “Et cela en valait la peine, car nous en sommes sortis avec un lien plus fort, et cela se reflète certainement dans ce que nous avons écrit.”

Le processus d’écriture a commencé début 2019, Portnoy, Sherinian et guitariste Thal se sont réunis. “Nous étions tous les trois dans mon studio à domicile en Pennsylvanie”, explique Portnoy. “Et il a fallu environ trois semaines pour que toute la musique soit écrite. Ce fut un processus très fluide. La dernière fois, ça a dû être un peu bizarre pour Bumblefoot écrire avec Derek et moi, parce que nous lui étions étrangers. Maintenant, nous nous connaissons mieux et cela a aidé les choses à avancer. “

“Parce que nous avons tous nos studios à domicile, cela signifiait que tout le monde pouvait y enregistrer quand et quand ils en avaient l’occasion”, continue Sherinian. “Nous avons tous eu le luxe de pouvoir prendre notre temps pour terminer toutes les parties, ce qui a été d’une grande aide dans la façon dont l’album est sorti. Je suppose qu’en tout, il a fallu environ huit mois pour tout enregistrer.”

Les paroles ont été écrites par De manière à, qui est également venu avec les lignes mélodiques avec la contribution de Sherinian. “Tandis que Jeff a été laissé à trouver les mots par lui-même, car les lignes mélodiques font partie de la musique, il était logique pour moi d’être impliqué dans cette partie “, explique le claviériste.

Il y a huit pistes sur “MMXX”, avec des variations de durée totalisant 60 minutes. “La dernière chanson est” New World Today “, qui dure 16 minutes”, explique Portnoy. “Celui-ci a des éléments similaires à «Opus Maximus» et ‘Labyrinthe’ sur l’album précédent. Il a des moments instrumentaux fous et brillants, que je suis sûr que les fans vont adorer. “

“Nous voulions faire quelque chose d’épique ici, comme nous l’avons fait avec «Opus Maximus» la dernière fois “, ajoute Sherinian. “Vous devez vous rappeler que Mike et je viens de THÉÂTRE DU RÊVE, où nous ne nous sommes jamais souciés de la durée d’une chanson. Donc, pour nous, faire un morceau de 16 minutes n’est pas un problème. “

Le titre de l’album s’inspire d’un simple fait chronologique. “Cela sortira à la mi-janvier 2020”, explique Portnoy. “Cela signifie que ce sera l’une des premières versions de ce qui est une nouvelle décennie. J’ai donc eu l’idée de l’appeler” 2020 “, sauf qu’il a été écrit sous la forme latine de «MMXX». “Et l’œuvre d’art de l’album a été créée par Thomas Ewerhard (qui était responsable de la conception de la couverture de “Symphonie psychotique”), qui reflète inévitablement le titre. Comme Portnoy explique: “Pour le premier album, nous avions une sensation mythologique. Cette fois-ci cependant, il y a un style beaucoup plus futuriste dans ce que nous avons. Il a un attrait très du 21ème siècle. Et la crête du groupe est plus polie, nettoyée et beaucoup plus moderne que la dernière fois, quand il avait un look à l’ancienne. “

“Chaque membre de ce groupe a sa propre signature sonore sur son instrument”, ajoute Sherinian. “Et quand vous mettez tout cela ensemble, vous obtenez une merveilleuse bête à cinq têtes. Cela en fait un groupe spécial sur le plan sonore, ce qui est certainement ce qui se présente «MMXX». Vous pouvez entendre des signatures de temps étranges et des performances incroyablement folles ici. Dans l’ensemble, nous avons été beaucoup plus aventureux cette fois-ci qu’auparavant, et je sais que les gens adoreront ce que nous avons fait. ”