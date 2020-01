Sony / ATV Music Publishing annonce son PDG à Nashville

Sony / ATV a trouvé son nouveau PDG de Nashville après une acquisition. Rusty Gaston occupera le poste de PDG avec effet immédiat.

Sony / ATV a également acquis THiS Music, que Gaston a cofondé avec Tim Nichols et Connie Harrington. Gaston succède à Troy Tomlinson, qui a quitté Sony / ATV pour rejoindre Universal en juin 2019. Gaston relèvera de Jon Platt, président-directeur général de Sony / ATV Music Publishing.

En tant que PDG de Sony / ATV Nashville, Gaston dirigera toutes les opérations créatives de la division. Cela comprend la signature de nouveaux auteurs-compositeurs et le développement de nouvelles stratégies pour promouvoir son catalogue de musique.

L’acquisition de THiS Music apporte également de nouveaux talents sous la bannière Sony / ATV.

Cette liste comprend les auteurs-compositeurs Ben Hayslip et Emily Weisband. Hayslip est membre de The Peach Pickers – l’un des trios de composition de chansons les plus récompensés de l’histoire de la musique country. Weisband est un auteur-compositeur primé aux Grammy Awards qui a écrit des tubes pour Camila Cabello, BTS, Halsey et plus encore.

Gaston dit qu’il a hâte de travailler avec l’équipe d’édition et la liste de Sony / ATV. Jon Platt, PDG de Sony / ATV, a fait l’éloge de Gaston.

“Rusty est l’un des cadres les plus influents de la musique aujourd’hui”, a-t-il déclaré. «Son succès dans le développement d’opportunités révolutionnaires pour les auteurs-compositeurs fait de lui le leader idéal pour assumer ce rôle important chez Sony / ATV. Je suis ravi de travailler aux côtés de Rusty et de notre équipe de Nashville pour nourrir la prochaine génération de hitmakers de la musique. “

Sony / ATV Music Publishing a travaillé dur pour prolonger les accords avec sa liste actuelle d’auteurs-compositeurs. En septembre 2019, la société a prolongé son contrat d’édition avec Boi-1da. Ils ont également signé Rihanna pour un accord pluriannuel qui comprend à la fois des chansons passées et des œuvres futures ce même mois.

Sony / ATV a également conclu un accord avec King Princess, 20 ans, y compris son catalogue complet de succès en tant que chanteur, auteur-compositeur et producteur. Enfin, Sony / ATV a signé un accord pour représenter le catalogue massif de hits de Dolly Parton au début de l’année.