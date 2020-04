Sony dévoile un énorme fonds de secours COVID-19 de 100 millions de dollars

Sony a créé un fonds de secours de 100 millions de dollars contre les coronavirus pour soutenir les personnes touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

Le fonds bénéficiera aux premiers intervenants et aux professionnels de la santé, aux éducateurs et aux écoliers (pour atténuer les défis associés à l’enseignement à distance, via les salles de classe numériques) et aux employés de l’industrie du divertissement. Une partie substantielle de ces derniers, notamment des acteurs et des musiciens, éprouvent des difficultés financières en raison des fermetures d’entreprises non essentielles et des interdictions de rassemblement important.

Pour aider les premiers intervenants, Sony versera 10 millions de dollars sur les 100 millions de dollars au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS utilise le Fonds de réponse solidaire pour développer des stratégies de prévention des coronavirus, acheter du matériel médical et traiter ceux qui souffrent de l’infection.

Cependant, on ne sait pas actuellement quelle part du fonds ira à Sony Music et, en particulier, aux artistes. En annonçant le programme de secours, les dirigeants de Sony ont indiqué qu’ils étaient toujours en train de déterminer la meilleure façon de distribuer l’aide à la communauté créative. La société basée à Tokyo a indiqué qu’elle fournirait une assistance à chacun des domaines professionnels dans lesquels elle opère, y compris le cinéma (Sony Pictures), les jeux vidéo (Sony Interactive Entertainment) et la musique, entre autres.

De nombreuses sociétés et organisations de l’industrie du divertissement et de la musique se sont mobilisées pour lutter contre COVID-19 et soutenir ceux qui se débattent pendant cette période certes éprouvante.

Lundi, Netflix a dévoilé un fonds de secours de 100 millions de dollars contre les coronavirus pour les membres des équipes de tournage et de télévision; De même, Live Nation a lancé sa propre œuvre de bienfaisance pour les travailleurs des événements en direct hier, et a promis 10 millions de dollars à l’effort. Spotify, pour sa part, s’est engagé à donner 10 millions de dollars de soutien COVID-19, tandis que la Recording Academy et MusiCares ont fourni 1 million de dollars chacun pour lancer les choses.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 960 000 cas de COVID-19. Environ 220 000 de ces diagnostics sont attribuables aux États-Unis, principalement parce que les taux de tests nationaux dépassent ceux des autres pays.