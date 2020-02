Sony et Amazon annulent le Mobile World Congress en raison des craintes du coronavirus

Sony et Amazon ne font pas leur apparition au Mobile World Congress 2020.

Les deux sociétés se sont retirées de l’événement annuel organisé à Barcelone en raison de problèmes de coronavirus. Les autres sociétés qui ont annulé des événements cette année sont LG, ZTE, Nvidia et Ericsson.

Le Mobile World Congress est le plus grand salon professionnel de la technologie mobile chaque année.

TCL prévoit toujours d’assister à l’émission, mais elle ne tiendra pas de conférence de presse comme prévu précédemment. Des représentants de Sony ont publié une déclaration sur leurs plans pour réduire leur apparence.

«Nous accordons la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés. Nous avons pris la décision difficile de nous retirer de l’exposition et de la participation au Mobile World Congress 2020 à Barcelone, en Espagne », indique le communiqué.

Le Mobile World Congress 2020 est prévu du 24 au 27 février à Barcelone.

Amazon se retire également, mais la société n’a pas souvent été présente aux consommateurs. Sony utilise souvent MWC 2020 pour révéler ses prochains smartphones. Au lieu de cela, Sony fera ces annonces en utilisant la chaîne YouTube Xperia.

La GSM Association – qui organise le MWC – a fourni quelques détails sur la manière dont elle gère la menace. Aucun voyageur de la province chinoise du Hubei ne peut assister à l’événement. Quiconque a visité d’autres régions de la Chine doit prouver qu’il a quitté le pays au moins 14 jours avant le début de l’événement.

Plusieurs sociétés chinoises sont toujours répertoriées comme participants, ce qui peut compliquer davantage les choses. Le coronavirus a infecté plus de personnes que le SRAS depuis sa propagation en décembre. On pense que les pangolins sont la source animale probable de l’épidémie de coronavirus, bien qu’il soit toujours à l’étude.

Plus de 900 personnes en Chine sont mortes du nouveau virus. Les nouvelles infections dans le pays ont atteint plus de 40 000, selon le gouvernement chinois. Les pays avec le plus de cas autres que la Chine sont Singapour, la Thaïlande et le Japon.