Sony investit 400 millions de dollars dans la plate-forme chinoise de streaming vidéo Bilibili

Sony Corp America investit 400 millions de dollars dans le site chinois de streaming vidéo Bilibili.

SCA est une filiale en propriété exclusive de Sony Corp. Après la conclusion de l’accord, SCA détiendra 4,98% du total des actions émises de Bilibili. Sony et Bilibili collaboreront davantage dans le secteur du divertissement en Chine, et l’accord comprendra de nouveaux partenariats pour les jeux animés et mobiles.

SCA souscrira 17 310 696 actions ordinaires de catégorie Z nouvellement émises de Bilibilli pour une contrepartie totale d’environ 400 millions de dollars. Le prix d’achat sera de 23,1071 $ par action, et la transaction devrait être conclue au plus tard le 10 avril 2020.

Bilibili peut être décrit comme un mélange entre Twitch et Netflix pour la jeune génération chinoise. Sony espère entrer au rez-de-chaussée de l’explosion de l’industrie du divertissement en Chine.

«L’investissement de Sony nous aligne davantage sur le leader mondial du divertissement et de la technologie. [This] améliorera notre capacité à proposer des contenus et des services de haute qualité à notre communauté grandissante », a déclaré Rui Chen, cadre supérieur de Bilibili. “Nous nous réjouissons à l’idée de joindre nos efforts à plus grande échelle pour répondre aux besoins énormes et croissants de divertissement en Chine.”

Bilibilli a commencé comme un site d’animation populaire pour les adolescents chinois – similaire à Crunchyroll aux États-Unis.

Le site a depuis élargi son offre de contenu pour inclure les eSports, les clips musicaux et les documentaires. Il compte désormais plus de 130 millions d’utilisateurs actifs par mois en Chine. Bilibili est soutenu par les géants de la technologie Tencent et Alibaba, avec un accord exclusif pour diffuser League of Legends en Chine. Les eSports gagnent rapidement en popularité en Chine – cet accord vaut plus de 113 millions de dollars et dure trois ans.

L’investissement intervient à un moment étrange alors que le gouvernement américain enquête sur une autre société de médias appartenant à des Chinois, TikTok. Vous vous attendez à ce que Sony Corp dans son ensemble investisse, plutôt que sa filiale en Amérique.