Sony Music restructure et renforce ses opérations en Asie et au Moyen-Orient

Sony Music Entertainment (SME) restructure et étend ses opérations en Océanie, en Asie et au Moyen-Orient.

Dans une annonce officielle, la société a indiqué que l’exécutif d’Asie-Pacifique Denis Handlin se concentrerait exclusivement sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ayant auparavant géré les marchés de ces pays et d’Asie. Il a également été signalé que Handlin faisait partie de l’équipe des PME depuis 49 ans, et son anniversaire d’un demi-siècle devrait arriver en mai.

Pendant ce temps, Shridhar Subramaniam adoptera le nouveau titre de président, Stratégie et développement des marchés, Asie et Moyen-Orient, tout en continuant à «superviser Sony Music Entertainment Inde et au Moyen-Orient». Basé au siège de la PME de New York, le rôle de Subramaniam sera impliquent la formulation de stratégies à long terme axées sur la croissance pour les «plaques tournantes de l’Asie et du Moyen-Orient».

De plus, Andrew Chan dirigera les PME de Chine, de Taïwan et de Hong Kong; Ariel Fung deviendra le vice-président exécutif de SME Asie du Sud-Est, et Joseph Chang continuera en tant que directeur général de SME Corée.

Sony Music Entertainment n’est pas le seul label majeur à miser sur le développement rapide des industries musicales en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

L’année dernière, Universal Music Group (UMG) a nommé Calvin Wong à un nouveau poste de direction à Singapour, où se trouve le siège social d’UMG en Asie du Sud-Est, avant de lancer un nouveau label aux côtés d’AirAsia. En 2018, la société a signé un accord de licence avec Boomplay, le service de streaming musical le plus populaire d’Afrique.

Un nombre toujours croissant d’artistes asiatiques, africains et du Moyen-Orient démontrent leur commercialisation, tant au niveau national qu’international. En 2019, BTS, un groupe sud-coréen de K-pop, est devenu le premier artiste asiatique à récolter cinq milliards de pièces sur Spotify.

De même, Nas’s Mass Appeal recherche et commercialise actuellement des artistes hip-hop en Inde.