Sony Music signe un investissement stratégique dans le producteur de podcasts Neon Hum

Selon le Hollywood Reporter, Sony Music Entertainment a fait ce qu'il a appelé un «investissement stratégique» dans Neon Hum, une société de production de podcasts.

Sony a conclu l'accord, dit-on, dans l'espoir de renforcer sa gamme de propriétés non musicales. Dans le cadre de l'accord, Neon Hum développera un ensemble de nouveaux podcasts en coopération avec Sony qui sera présenté en première l'année prochaine.

Ce n'est pas la première incursion dans le podcasting par Sony. Ils ont déjà signé des accords avec Broccoli Content, Renay Richardson, Laura Mayer et Adam Davidson. Ils développent également un podcast en partenariat avec The Onion.

En 2018, Jonathan Hirsch a fondé Neon Hum. Il a depuis développé des podcasts par des créateurs tels que Rachel Maddow, Crooked Media, le Los Angeles Times et Endeavour Audio. Ces podcasts ont inclus:

Sac hommeLa chose à propos de PamCe LandChambre 20Le podcast BellasHalloween démasquéDr. DeathNeon Hum s'est également associé dans le passé avec Spotify et Stitcher.

Hirsch, qui agira en tant que chef de file de la nouvelle entreprise – Sony fournissant diverses ressources – a publié une déclaration conjointement avec l'annonce de l'accord. Il a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Sony Music pour développer des podcasts uniques et riches en sons et raconter des histoires inoubliables. Nous avons une vision commune de la création d'émissions premium pour un public diversifié, y compris les personnes qui aiment déjà les podcasts et les millions qui restent à venir. Nous ne pouvions pas demander de meilleurs partenaires alors que nous continuons de croître. "

Tom Mackay, qui est le président du contenu premium A&R pour Sony Music, a également commenté l'accord. Il a déclaré: «Jonathan Hirsch et l'équipe de Neon Hum ont fait leurs preuves dans la création de podcasts qui ont constamment dominé les palmarès. Nous sommes ravis de travailler avec eux pour créer une nouvelle narration captivante pour le public qui écoute partout. »

Jusqu'à présent, les termes de l'accord n'ont pas été annoncés.