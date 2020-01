Sophie Hutchings signe avec Mercury KX et annonce un nouvel album

La pianiste et compositrice australienne Sophie Hutchings a signé avec Mercury KX. Le nouveau single de Sophie, Two Flames, sorti aujourd’hui, est extrait de son nouvel album Scattered On The Wind qui sortira le 17 avril.

‘Two Flames’ est un premier aperçu indélébile de l’ambition, de l’échelle et des prouesses de l’album. La piste s’envole avec une méditation élégante et transcendante sur «l’abandon à l’inconnu, confiant que les choses s’aligneront». La composition originale de Sophie Hutchings comprend des collaborateurs de longue date Peter Hollo au violoncelle, Jay Kong au violon et les sopranos Sandra Liu et Josephine Stark .

En parlant de sa nouvelle musique, Sophie a noté: «Je verse tellement d’énergie émotionnelle dans ma musique; Je pense que c’est pourquoi j’étais si désespérément timide à l’idée de la jouer quand j’étais adolescent. Mais j’ai maintenant confiance en ma vision – en partie grâce à l’expérience et en partie grâce à la relation que j’ai avec mon public. Ils m’ont appris à faire confiance et à croire en ce que je fais. “

L’effet élémentaire, presque d’un autre monde, de ce paysage naturel sur la psyché de Sophie a prouvé une influence formatrice et durable sur son style de pianiste et de compositrice. La musique de Sophie Hutchings est ruminative et rêveuse et a été décrite par The Guardian comme exsudant «une qualité intime et contemplative; parfois mélancolique, souvent d’une beauté exaltante. »Son histoire d’amour avec le piano a commencé d’une manière plutôt cachée. Enfant, elle ne se cachait qu’avec le piano familial pour la compagnie – développant tranquillement son style unique qui deviendra plus tard sa marque de fabrique.

Son premier album Becalmed (2010) a été nommé l’un des 5 meilleurs albums indépendants de Mojo de l’année et son album pour piano solo White Light (2015) a été un succès sur les plateformes de streaming, ce qui lui a valu une base de fans plus large et plus globale.

Une décennie après ses débuts et avec un public mondial en croissance rapide, Sophie Hutchings sortira son nouvel album, Scattered On The Wind, pour Mercury KX le 17 avril.

Le nouveau single de Sophie Hutchings «Two Flames» peut être acheté ici.