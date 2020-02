Sopitas.com vous invite à parler exclusivement avec J Balvin

Lorsque vous lisez ceci, peu importe si vous aimez le reggaeton ou ce que vous pensez de ce genre musical. Cela n’a vraiment pas d’importance. Nous parlons ici de J Balvin, vous invitant à participer pour rencontrer un phénomène international qui représente deux choses qui nous intéressent vraiment: la culture latino-américaine, et donc la langue espagnole.

José Álvaro Osorio Balvin, Il a quatre vidéos musicales qui passent des milliards de vues (chacune). Cela le place dans un endroit très spécial avec Taylor Swift et Ariana Grande, que nous considérons comme des stars de la pop internationale, même si elles n’entrent pas dans notre ligne éditoriale / musicale, nous avons reconnu que Ils font partie d’une conversation dans différentes générations.

Oasis, un travail record en collaboration avec Bad Bunny, a été salué par les médias internationaux avec The Fader, Vulture et même Pitchfork, qui l’a comparé en importance à certains travaux effectués par Jay Z et Kanye West, et l’a décrit comme “Historique” et “amusant”. En une semaine, cet album avec ses huit chansons, a atteint un total de 40 millions de streams, ce qui est fou par rapport, encore une fois, à des artistes internationaux comme Drake. En fait J Balvin est juste en dessous d’Ed Sheeran en tant qu’artiste le plus en streaming, mais il se classe certainement au premier rang des plus écoutés au monde …

VousPourquoi?, Pourquoi J Balvin est au-dessus de l’industrie musicale internationale bien au-dessus de ce que nous considérons comme de la bonne musique et de bons groupes? La réponse la plus évidente est peut-être le reggaeton, un genre qui a atteint les pays non hispanophones grâce à un rythme qui ne cesse de bouger, des voix qui semblent imitables, des mélodies faciles, et de l’espagnol, qui malgré être la deuxième langue la plus parlée au monde, est encore exotique dans le cadre d’une culture latine définie par la danse et la sensualité.

Et son plus grand représentant, sans aucun doute, est J Balvin, qui a réussi à se produire dans des lieux emblématiques comme le Staples Center of Los Angeles, Coachella 2019, Lollapalooza 2019, pour n’en citer que quelques-uns. Était le premier latino à diriger le line-up de Lollapalooza et le premier reggaetonero à diriger Coachella et à se produire sur Saturday Night Live. Il a aussi 10 nominations aux Spotify Awards dans les catégories les plus importantes en tant qu’artiste de l’année, artiste le plus écouté, artiste le plus partagé, entre autres.

C’est pourquoi nous avons décidé d’entrer dans cette dynamique avec laquelle certains participants Rencontrez J Balvin et participez à une séance de questions-réponses à l’occasion de sa visite au Mexique pour la cérémonie de remise des prix Spotify le 5 mars prochain. Nous vous laissons ici les étapes de cette dynamique:

1.- Partagez cette note sur votre compte Twitter et dites-nous, en un mot, pourquoi vous considérez un personnage comme J Balvin comme important pour la culture latino-américaine (au-delà du reggaeton). Soyez concis. Vous devez utiliser #JBalvinXSopitas, @Sopitas et @SopitasFM.

2.- Dans un autre tweet, montrez-nous pourquoi vous et vous seul méritez de rencontrer J Balvin en personne. Dans ce même tweet, dites-nous ce que vous demandez et pourquoi. De même, utilisez #JBalvinXSopitas, @Sopitas et @SopitasFM.

3.- Saisissez l’URL de votre liste de lecture Spotify On Repeat dans ce LIEN. Au moins deux sujets de J Balvin. Là, entrez les autres informations qui vous sont demandées (URL de votre tweet, la réponse de l’étape 2 et vos informations personnelles). Vérifiez bien vos données, en particulier les e-mails.

Nous expliquons ici comment trouver votre liste de lecture On Repeat sur Spotify.

Présentation des listes de lecture On Repeat et Repeat Rewind 🎉

Écoutez vos morceaux préférés encore et encore et encore et encore… https://t.co/fs1uVW7tZg pic.twitter.com/hH6fTjW1hq

– Spotify (@Spotify) 24 septembre 2019

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir donné comme un Sopitas et un SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram

– Un sopjurado de Sopitas.com choisira avec soin les plus fanatiques de J Balvin.

– En plus de informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le jeudi 27 février et se termine le lundi 2 mars.

– Le gLes marcheurs seront informés le lundi 2 mars dans le courant de l’après-midi.

– Tu dois être d’âge pour participer à cette dynamique. On vous demandera votre pièce d’identité officielle.

– Nous Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillant.