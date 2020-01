Sortie de la nouvelle version de “Broken Boy”

Parce que ce n’est jamais un mauvais moment pour entendre des duos de mamalones. Dans un mélange de talents incroyable et maintenant même nécessaire, le groupe de rock alternatif Cage the Elephant a rejoint le “Godfather of punk”, la légende vivante Iggy Pop, pour lancer une nouvelle version de la chanson “Broken Boy”.

Cette chanson appartient à Social Cues, cinquième album du groupe du Kentucky, aux États-Unis. Cet album est sorti le 19 avril 2019, et ils sont depuis en tournée promotionnelle. “Broken Boy” n’est pas l’un des trois singles sortis sur l’album, mais c’est un véritable joyau du rock. Et maintenant, avec Iggy Pop prenant le contrôle du deuxième couplet, cela devient une chanson beaucoup plus puissante.

Parlant de la collaboration, le leader de Cage the Elephant, Matt Schultz, a déclaré: «(Iggy est) un pionnier dans de nombreux domaines: lyrique, culturel, poétique, visuel, musical et stylistique. Ce n’est que quelques fois dans votre vie que vous avez l’opportunité de partager un moment avec un humain visionnaire et beau tel qu’il est. » Plus tard, Schultz s’est dit “reconnaissant et étonné” d’avoir travaillé avec Iggy et d’avoir “expérimenté et témoigné, non seulement sa créativité, mais aussi sa gentillesse, son humilité et son humanité de première main. Un grand témoignage de la puissance de l’amour. “

Pour sa part, le chanteur du groupe révolutionnaire de proto-punk The Stooges a ajouté: «Cage est une tenue super énergétique, vivez le rêve du rock, donc pendant quelques minutes ce serait amusant d’être l’un des garçons. Cela me semble assez étonnant. “

En ce moment, Cage the Elephant est en tournée en Europe et au Royaume-Uni. Depuis, d’une part, ils reconstituent les dates qu’ils ont dû annuler en raison d’un accident du guitariste Nick Bockrath lors de sa présentation à PINKPOP. «Nous regrettons d’informer les fans que Cage The Elephant annulera les prochaines dates de la tournée européenne du 12 au 20 juin. Malheureusement, notre guitariste Nick Bockrath a eu un accident sur scène et s’est gravement blessé à la jambe », ont-ils déclaré dans un communiqué. Écoutez cette formidable collaboration ici: