Soumission pour les billets finaux pour le hommage au gingembre à guichet fermé d’Eric Clapton

Les fans de musique qui ont raté des billets pour le concert à venir célébrant la musique de Ginger Baker, organisée par son vieil ami Eric Clapton, ont désormais la possibilité de soumissionner via une vente aux enchères caritative.

Les billets pour Eric Clapton & Friends: A Tribute to Ginger Baker, qui aura lieu le lundi 17 février à l’Eventim Apollo Hammersmith de Londres, ont été vendus dans les minutes qui ont suivi la mise en vente le 29 novembre. Mais l’organisme caritatif international pour les personnes handicapées Leonard Cheshire, qui a des liens étroits avec la famille Baker et qui recevra le produit du concert, a maintenant annoncé qu’un certain nombre de billets sont disponibles pour enchérir.

Un lien d’enchère a été publié, pour rester en ligne jusqu’au 12 février, date à laquelle les fans peuvent enchérir pour huit paires de billets assis et 17 paires de billets debout pour le spectacle unique. La set list pour le concert unique honorera l’héritage musical de Baker et comprendra naturellement de nombreuses célébrations du travail de Clapton et Baker ensemble dans Cream and Blind Faith. La programmation complète des artistes sera annoncée prochainement.

Le produit de la vente aux enchères permettra à Leonard Cheshire d’offrir un soutien qui changera sa vie à davantage de personnes handicapées à travers le monde. Basés au Royaume-Uni, les projets et services de l’association soutiennent les adultes et les enfants handicapés à vivre, à apprendre et à travailler de manière aussi indépendante qu’ils le souhaitent. Le père de Baker est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, et Ginger a eu un amour précoce de la RAF. Ce n’est pas un hasard si son premier groupe en son nom, après la séparation de Blind Faith, s’appelait Air Force.

L’organisation a été fondée en 1948 par l’officier de la Royal Air Force Leonard Cheshire, avec une résidence pour anciens combattants handicapés à Le Court, une grande maison de campagne près de Liss dans le Hampshire. Au milieu des années 50, il y avait six foyers du Cheshire en Grande-Bretagne, suivis du premier Cheshire Home à l’étranger à Mumbai, en Inde, en 1956. L’organisme de bienfaisance compte maintenant des centaines de foyers dans des dizaines de pays à travers le monde.

Enchérissez ici pour les billets nouvellement disponibles pour Eric Clapton & Friends: A Tribute to Ginger Baker.

Écoutez le meilleur de Cream sur Apple Music et Spotify.