SoundCloud reçoit un investissement massif de 75 millions de dollars de Sirius XM

Sirius XM a investi 75 millions de dollars dans SoundCloud, selon un communiqué de presse récemment publié.

Le communiqué indiquait également que «l’investissement minoritaire» résultait, au moins en partie, de la relation commerciale positive de SoundCloud avec Pandora, une filiale de Sirius XM. Établi en 2019, l’accord SoundCloud-Pandora permet aux clients d’acheter des publicités SoundCloud via l’interface de Pandora.

SoundCloud utilisera ces nouveaux fonds pour «accélérer le développement de ses produits» et renforcer ses services existants.

Fondé à Stockholm, en Suède, en 2007, SoundCloud permet aux artistes de publier et de partager facilement leurs œuvres avec un réseau de plus de 175 millions d’utilisateurs; Les pistes SoundCloud peuvent également être partagées sur les plateformes de médias sociaux. Des gens comme Post Malone et Billie Eilish ont utilisé la plate-forme pour promouvoir leurs premiers efforts, et même le PDG de Tesla, Elon Musk, a pris part à l’action.

SoundCloud est une entreprise privée, mais elle propose depuis longtemps des offres aux investisseurs, à la fois pour surmonter les problèmes de revenus à court terme et pour étendre la portée de ses services.

Twitter aurait été intéressé par l’achat du géant du streaming vers 2014, mais le géant des médias sociaux s’est finalement contenté d’investir 70 millions de dollars.

De même, Google, Spotify et d’autres sociétés ont engagé des pourparlers d’achat, mais un accord à grande échelle n’a pas abouti. La plate-forme de streaming était confrontée à de graves difficultés financières en 2017, et seul un investissement de 170 millions de dollars a permis aux opérations de se poursuivre.

Dans le cadre d’un plan visant à améliorer les flux de trésorerie et la rentabilité, SoundCloud a annoncé l’année dernière qu’il offrirait aux utilisateurs des options premium, notamment la possibilité de télécharger automatiquement des chansons sur les principales plateformes de streaming. Et pour améliorer la capacité des artistes à percevoir des redevances et à garder le contrôle de leurs œuvres, SoundCloud a acquis Repost Network, une société de gestion et de distribution de droits.

En février 2019, Sirius XM a finalisé son acquisition de Pandora pour 3,5 milliards de dollars. Sirius Satellite Radio et XM Satellite Radio ont fusionné en 2008 et au cours des 12 dernières années, les marques combinées ont ajouté un nombre important d’abonnés (près de deux fois plus qu’en 2008). L’opération combinée a également connu une hausse spectaculaire des revenus annuels.