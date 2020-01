Soundgarden et Judas Priest parmi les cinq meilleurs gagnants du vote des fans du Rock and Roll Hall of Fame 2020

BANDE DE DAVE MATTHEWS a remporté le vote des fans pour cette année Temple de la renommée du rock and roll classe d’intronisation, décrochant la première place avec un peu plus d’un million de votes. Pour compléter ce qui englobe le «vote des fans», Pat Benatar, LES FRÈRES DOOBIE, SOUNDGARDEN et JUDAS PRIEST.

Les fans ont pu voter au musée de Cleveland et sur son site Web. Ils pourraient également voter sur Google en recherchant “Rock Hall Fan Vote” ou n’importe quel nom de candidat plus “vote” jusqu’au 10 janvier. Les fans pouvaient voter pour jusqu’à cinq candidats par jour.

À partir de minuit le 10 janvier, BANDE DE DAVE MATTHEWS reçu 1 005 657 voix; Pat Benatar 882.207; LES FRÈRES DOOBIE 784.729; SOUNDGARDEN 722.931; et JUDAS PRIEST 675,434. MINCE LIZZY placé huitième, MOTÖRHEAD est venu en neuvième et CLOUS DE NEUF POUCES était à la onzième place.

Les cinq meilleurs artistes sélectionnés par le public comprennent un “bulletin de vote des fans” qui sera comptabilisé et pris en compte, ainsi que les autres bulletins de vote envoyés à environ 1 000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique.

JUDAS PRIEST a remercié ses fans d’avoir aidé le groupe à participer au “vote des fans”, en écrivant sur les réseaux sociaux. “Un immense métal merci à notre PRÊTRE famille pour voter et défendre JUDAS PRIEST dans le vote des fans pour RRHoF 2020 – nous avons fait et resté dans les cinq premiers votes des fans grâce à votre amour et votre soutien. Quel que soit le résultat, nous sommes bénis d’avoir les meilleurs fans de métal dans le monde du heavy metal! “

Haut Rock Hall les scrutateurs seront annoncés le mercredi 15 janvier et intronisés le 2 mai au Cleveland’s Public Hall, l’événement étant diffusé en direct.

Pour être éligible au scrutin de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être publié en 1994 ou avant.



Félicitations à vos 5 meilleurs gagnants du vote des fans de @KlipschAudio? Nous annoncerons les intronisés officiels de la classe de 2020 1/15 à 8h – la prochaine grande révélation à venir bientôt? pic.twitter.com/F2V1DK5SoI

– Rock Hall (@rockhall) 11 janvier 2020



Mots clés:

prêtre de judas, soundgarden

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).