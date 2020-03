Soundgarden et Tupac Estate abandonnent la poursuite contre les incendies UMG

En juin, Soundgarden, Steve Earle et Hole, ainsi que la succession de Tupac Shakur et une ancienne épouse de Tom Petty ont poursuivi Universal Music Group pour plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès faisait suite à l’enquête à la bombe du New York Times Magazine sur un incendie survenu en 2008 dans l’entrepôt d’UMG à Hollywood, qui avait détruit des centaines de milliers de bandes magnétiques.

Hole a abandonné le procès en août “uniquement sur la base des assurances écrites d’UMG à l’avocat des demandeurs qu’aucun enregistrement de Hole master n’a été perdu dans l’incendie”. Maintenant, deux autres plaignants – Soundgarden et la succession de Tupac Shakur – se sont retirés du recours collectif, selon des documents judiciaires consultés par Pitchfork. Aucune justification n’a été donnée dans le dossier légal de leur décision.

Le procès allègue que les artistes n’ont jamais été informés par UMG que leurs maîtres avaient été endommagés par l’incendie et que UMG avait violé ses obligations contractuelles envers les artistes en ne protégeant pas leurs maîtres.

Lorsque Pitchfork l’a contacté, un représentant d’UMG n’a fait aucun commentaire. Pitchfork a contacté des représentants de Soundgarden et de la succession de Tupac Shakur.

