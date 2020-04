Soundgarden et Vicky Cornell continuent leur bataille juridique laide

Malgré les signes antérieurs d’un règlement imminent, la confrontation juridique entre Soundgarden et Vicky Cornell a pris une mauvaise tournure, selon de récents documents judiciaires.

Digital Music News a obtenu des copies exclusives desdits documents, ce qui indique que les deux côtés du problème ne laissent rien au hasard dans leur bataille judiciaire de haut niveau. Vicky Cornell et son équipe juridique ont demandé l’annulation de la réponse des défendeurs de Soundgarden, affirmant qu’elle introduisait de nouveaux arguments, précédemment non mentionnés, concernant l’état de résidence de Vicky et la fraude fiscale présumée.

Le dossier ferme et sans appel des plaignants a été ouvert en déclarant que les membres de Soundgarden «roucoulent en public» à propos de leur défunt camarade de bande «conspirent en privé pour nuire à la veuve et aux enfants mineurs de Chris» en retenant l’argent dû à la succession de Chris ( les redevances au centre de l’affaire) et “revendiquant indéfendablement la propriété exclusive d’enregistrements sonores inédits” dénotant la voix de Chris.

Les allégations sont devenues plus sérieuses à partir de là, alors que Vicky et son équipe juridique ont déclaré que les défendeurs «ont violé leurs obligations éthiques en accusant faussement le demandeur de fraude fiscale» et «ont calleusement» travaillé pour provoquer une déposition de la mère de Vicky, «une personne âgée, personne à risque », au milieu de la pandémie de COVID-19.

Enfin, Vicky Cornell et son équipe juridique ont affirmé avoir subi des «sacs de sable» – c’est-à-dire un changement de cap intentionnel dans la réponse des accusés et, plus tard, une réponse modifiée, qui aurait introduit des arguments et des facettes entièrement nouveaux dans l’affaire. Les plaignants ont également déclaré que les défendeurs avaient déformé des éléments de preuve – «omis des parties importantes des documents» – dans la réponse indiquée et la réponse modifiée.

En ce qui concerne l’accent susmentionné sur l’État de résidence de Vicky Cornell, le dossier allègue que les défendeurs «ont cherché à s’éloigner bien au-delà des questions de la présente affaire pour faire des menaces moins voilées» concernant les problèmes fiscaux potentiels de Vicky. La Floride n’a pas d’impôt sur le revenu, mais l’État de New York (où le côté de Soundgarden allègue que Vicky a résidé) en a.

Dit succinctement, l’équipe de Vicky allègue également que Soundgarden a tenté de lui faire libérer les enregistrements demandés en contestant ses antécédents fiscaux.

Par la suite, la juge d’instance américaine Alicia M. Otazo-Reyes a choisi de ne pas annuler la réponse des accusés, mais plutôt d’ordonner à Vicky Cornell et à son équipe juridique de soumettre des réponses écrites et de “produire des documents recevables” concernant les informations demandées par les membres de Soundgarden. En outre, le juge Otazo-Reyes a invité toutes les parties concernées à rédiger une «ordonnance de confidentialité convenue» ou, si aucun accord ne pouvait être conclu, deux documents de confidentialité différents.

Plus que cette affaire judiciaire de longue durée progresse.