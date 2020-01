Soundgarden «Explorer une solution possible» avec la veuve de Chris Cornell

Un nouveau dépôt dans le procès entre la veuve de Chris Cornell et Soundgarden indique que leur différend sur les redevances impayées pourrait bientôt être résolu.

Le mois dernier, Vicky Cornell a déposé une plainte auprès de la division de Miami du district sud de la Floride du tribunal de district américain. Elle accuse les membres survivants de Soundgarden – Kim Thayil, Matt Cameron et Hunter Benedict Shepherd – et le directeur commercial Rit Venerus de ne pas avoir payé ses redevances. Les accusés sont accusés d’avoir tenté de la forcer à remettre des enregistrements inédits réalisés par Cornell avant de se suicider en mai 2017.

Cornell a insisté pour que son mari fasse les enregistrements sans la participation de Soundgarden, donc ils n’ont aucun droit sur eux. Malgré cela, elle a maintenu qu’elle était disposée à fournir les enregistrements, mais seulement si le producteur de son mari était impliqué dans le projet d’album. De plus, elle veut être tenue au courant de la commercialisation de l’album, avec l’intention de respecter les philosophies générales de son mari.

Cependant, elle dit que, bien que le groupe ait initialement accédé à ces demandes, ils ont depuis renié et exigé les enregistrements sans condition tout en revendiquant leur propriété.

Dans le nouveau dossier, les défendeurs demandent une prolongation pour répondre à la plainte. Il est précisé que l’extension est directement liée à une éventuelle résolution du problème.

Les défendeurs veulent prolonger le délai de réponse du 15 janvier au 3 février, et cette demande n’est pas contestée par les plaignants dans l’affaire. Ils disent en outre: «De plus, les défendeurs Venerus et Cal Financial étudient une solution possible à ce problème. Par conséquent, le délai supplémentaire pour répondre est dans l’intérêt de l’efficacité judiciaire. »

Nous devons donc savoir dans les prochaines semaines si cette «éventuelle résolution» se concrétisera ou non.