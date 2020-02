Soundgarden réagit au procès de Vicky Cornell concernant les redevances

En décembre 2019, Vicky Cornell a poursuivi les coéquipiers de son défunt mari Chris Cornell, affirmant qu’ils retenaient des redevances à elle et à sa famille. Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd de Soundgarden ont maintenant répondu au procès, comme le confirment les notes de Rolling Stone et les dossiers judiciaires consultés par Pitchfork.

Dans sa plainte, Vicky Cornell a fait valoir que Soundgarden retenait des redevances à la famille Cornell “dans une tentative illégale de forcer Chris ‘Estate à remettre certains enregistrements audio créés par Chris avant son décès.” Les enregistrements, selon Vicky, ” ont été créés uniquement par Chris sur son ordinateur portable dans son studio d’enregistrement personnel »en Floride en 2017, et que les enregistrements« ont été légués »à la famille Cornell.

Dans leur réponse, déposée devant un tribunal fédéral de Floride le mardi 3 février, les membres de Soundgarden affirment que les sept enregistrements remontent à 2015 et qu’ils étaient destinés à un album Soundgarden, ce qui, selon eux, signifie qu’ils sont la propriété du groupe. Ils disent que Vicky a “les seules versions multipistes existantes des enregistrements” et “a refusé de les rendre” au groupe depuis plus de deux ans.

Les représentants de Soundgarden ont partagé la déclaration suivante de Marty Singer, avocat de Vicky Cornell et de la succession de Chris Cornell:

Nous sommes évidemment en désaccord avec la fausse caractérisation flagrante du groupe

événements et maintenez les faits véridiques énoncés dans notre plainte. Il

est déçu que les anciens membres du groupe de Chris aient maintenant cherché à

entacher son héritage en faisant de nombreuses fausses allégations, et qu’ils

continuer à retenir des sommes importantes de sa veuve et mineur

enfants (malgré l’utilisation de ces mêmes fonds pour payer leurs propres

honoraires). Le problème dans ce cas n’est pas de savoir qui a écrit les chansons mais plutôt

qui possède les enregistrements spécifiques réalisés uniquement par Chris alors qu’il résidait

en Floride. Nous sommes convaincus que la Cour défendra les

droits de la succession de Chris, et que l’affaire restera en bonne et due forme

Floride, où Chris résidait et a enregistré les chansons qui sont maintenant

propriété légale de sa succession.

En plus du dossier judiciaire, Soundgarden a déclaré dans un communiqué: «Nous n’avons pas la possession de notre propre travail de création.» Trouvez la réponse juridique de Soundgarden ci-dessous (via RS).

