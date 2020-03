Sous-genres Heavy Metal: Quel genre de Metalhead êtes-vous?

L’identification en tant que tête de métal fait partie d’une équation très complexe. Quel type de metalhead êtes-vous? Regardons quelques sous-genres de métaux lourds pour voir si certains d’entre eux résonnent…

Métal traditionnel

Le plus basique des sous-genres de métaux lourds. Vous ne voulez pas de sauce Fancy Dan sur votre nourriture, vous aimez les choses telles qu’elles sont.

Quand Sabbat noir est-ce parfait, pourquoi s’écarter trop? Ils disent que vous ne pouvez faire confiance qu’à vous-même et aux six premiers albums de Black Sabbath pour une bonne raison, vous savez…

Vous reconnaissez notre Seigneur et sauveur Ronnie James Dio et ses œuvres impénétrables avec Dio et arc en ciel. En tant qu’inventeur du geste de la main des cornes de diable, il est responsable de nous donner plus de cornes que nous ne sommes prêts à l’admettre.

Le seul blasphème acceptable face au heavy metal traditionnel est l’adoration de – ahem – JUDAS PRIEEEEEEEEEST! N’essayez pas ce cri à la maison. Cela peut entraîner des étourdissements, des sorts de tête légère et l’achat de plus de cuir et de clous que Lady Gaga lors d’une soirée d’appréciation de Harley Davidson.

Stoner Rock

Les drogues sont mauvaises, tout le monde. Sauf si la marijuana est légale dans votre partie du monde, auquel cas: félicitations! Collez un album de Kyuss et profitez d’un accueil chaleureux dans les sous-genres de heavy metal les plus profonds et les plus chaleureux: les sons du stoner rock, du maaaaaaan…

Allez profondément dans les royaumes du rocher stoner pour trouver des passages allongés de sillons hypnotiques et tous les viiiibes alors que vous vous perdez dans des goûts comme Sleep, Earth et Sunn O)))). Mais ne vous y trompez pas. Cette souche particulière de roche se présente sous plusieurs formes…

Combiner une ambiance désertique unique avec un penchant pour faire sauter un peu d’ordure dans ce coffre, Reines de l’âge de pierre ont couvert plus de terrain expérimental que la plupart des bandes pour se brancher sur des amplis.

Des morceaux d’humeur aux niveaux magiques de manipulation de groove en passant par le surf rock, le funk, le punk et tout ce qui est à portée de main, les Queens sont l’un des actes les plus aimés du monde pour une bonne raison.

Hey! Regardez! Plus de génie de Josh Homme. Oh, vous voulez utiliser la section des commentaires pour discuter avec nous? Allez-y, mais c’est vous contre “Personne ne sait”.

Si vous aimez QOTSA, allez chercher un embrayage, un peu Aimant de monstre, peut-être que tu pourrais descendre avec… euh… vers le bas. (Désolé.) Ou utilisez de nouveaux albums de Black Moth (Anatomical Venus) ou des poids lourds stoner contemporains The Sword (Used Future), et suivez les signaux de fumée vers le futur du stoner rock.

Thrash Metal

SLAYEAAAAAARGHHHHHHHHHH!!!!! (Allez, comme s’il y avait une autre façon de commencer ça.) Plus rapide que d’être écrasé au visage en continu par le copain de lapin de Bambi; plus incontrôlable que votre oncle psychopathe alcoolique après avoir passé trop longtemps aux toilettes; et l’un des moments les plus surrénaliens de l’histoire de la musique rock, du thrash metal – et, plus précisément, Les quatre grands – a tracé une piste si chaude que trois décennies et demie plus tard, le métal en est encore sous le choc.

Slayer incarne le mieux ce qu’est ce sous-genre de métal lourd le plus brutal. Lourd comme une enclume tombant sur votre tête, tirant rarement sur moins de 180 mph, Satan et la mort se profile partout dans leur travail – et même le temps qu’ils passent dans le «monde réel» – leur vision est sur la destruction de l’humanité sur tous les plans imaginables , niveau catastrophique. Zéro compromis, salue Satan. Qu’ils vont faire pleurer les tueurs en série quand ils jouent leurs derniers spectacles dans un avenir proche vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’héritage de brutalité qu’ils laissent dans leur sillage. Ne manquez pas ces spectacles.

Anthrax apporté quelque chose d’entièrement unique à la fête. Le mot «fun» est mal vu dans le métal, mais en faisant exploser du métal liquide chaud en Technicolor, des shorts de rocking board et en criant sur les problèmes de police dans Mega City One, Anthrax a apporté cette fête mieux que quiconque. Qu’ils se soient également endurcis, devenus durs et rugissants au 21e siècle, propulsés par les voix de classe mondiale de John Bush sur We Have Come For You All, tout cela fait d’Anthrax l’un des, sinon le groupe de métal le plus sous-estimé tout le temps.

Nous n’aimons pas commencer les arguments sur Ce n’est pas du métal (nous le faisons totalement), mais en voici un pour vous: MegadethDave Mustaine est le personnage le plus important de l’histoire du thrash metal. Il faisait partie de la formation et du noyau du groupe dont nous allons discuter ensuite. Sa technicité est la référence pour tous ceux qui osent entrer dans ce genre et se disent déchiqueteurs, ce qui signifie que Megadeth ne pouvait pas simplement jouer aussi vite que n’importe qui dans le jeu, ils pouvaient le faire avec une humilité époustouflante et une signature temporelle. piquant qui dépassait tout le monde. Kerry King a failli se retrouver dans son groupe. Pour la pureté du genre, il est le saint patron du thrash metal. Quelqu’un veut discuter? Pouvez-vous mettre un prix sur la paix?!

Nous les avons laissés jusqu’à la fin car ils sont les meilleurs. Désolé, tout le monde. Si Black Sabbath a inventé le heavy metal, Metallica perfectionné. Ils ne sont pas seulement le meilleur groupe de thrash de tous les temps, ils sont le meilleur groupe de heavy metal de tous les temps, ce qui en fait le meilleur groupe de personnes à se brancher sur des amplis et à s’asseoir derrière un kit de batterie comme une unité pour enregistrer le son ensemble toujours, jamais, jamais; et cet écrivain les aime plus que vous n’aimez quoi que ce soit. Naissance, école, Metallica, mort.

Métal alternatif

Faith No More est aussi célèbre pour couvrir Commodores comme pour déféquer dans le livre de règles du heavy metal.

Un groupe de métal avec des pom-pom girls qui chante le sexe oral, ou des chansons lounge, ou Bee Gees couvertures ou… Ah, oubliez ça. C’est la vraie alternative au métal. Règles? Quelles règles?

De tous les sous-genres de heavy metal, le métal alternatif est un terrain de jeu où les monstres se déchaînent et les penchants bizarres de Melvins peuvent gifler des basses avec Primus contre toutes sortes d’autres caméléons de rock étranges et merveilleux pour déplacer plus d’albums avant ou depuis.

On peut dire que la plus grande histoire de métal alternatif se présente sous la forme d’une machine de démolition arméno-américaine à huit pattes avec une rage politique contre la propagande et les glucides solubles au goût sucré. Leur mélange de nu metal zeitgeist, le flair oriental de leur patrie passé à travers un filtre de Dead Kennedys, BAISER, Mr Bungle et toutes sortes de bizarreries ne peuvent être décrits que comme System Of A Down. Platine contre toutes les conventions, c’est une alternative aux taureaux que l’on vous sert.

Doom metal

Suivant les traces du puissant Black Sabbath, le doom metal est une ode à leur marque palpitante et effrayante de rythme bas de gamme et grondant. Si le thrash metal a l’impression d’être écrasé par un entendu de rhinocéros, le malheur est comme d’être écrasé par un rouleau compresseur… vraiment… vraiment… lentement…

Un compagnon de lit de stoner rock, doom metal s’est efforcé d’atteindre ce même état d’hypnose, mais utilisera des sons plus lourds; des riffs plus gros et plus lourds; jeu à enclume qui n’est jamais trop abrasif. C’est étrange. Écoutez la sortie de Candlemass au 21e siècle. C’est un voyage.

C’est aussi un son convivial des années 70 qui est unique parmi les sous-genres de heavy metal pour avoir toujours été favorable aux femmes dans un paysage trop dominé par les hommes. Que ce soit les vibrations des lamentations et des bas de cloche de Coven, la marque bouffante de Jefferson Airplane de Jex Thoth, ou des guerriers modernes tels que King Woman ou l’approche légèrement plus technicolore de Purson, il y a énormément de métal à couper le souffle avec une féminité bord pour célébrer ici.

Pour jeter cela un peu hors du champ gauche: le flair satanique de Glenn Danzig est essentiel dans les premiers pas des gens vers des goûts de type O négatif et ainsi de suite. Les grooves sexuels bas de gamme de Dantzig mélangés à des images infernales et une compréhension presque mystique de la narration lyrique macabre signifient que leurs deux premiers albums sont un point d’introduction sensationnel pour tester si la dextérité et le groove à sensations du doom metal sont un trou de lapin que vous aimeriez creuser vers le bas.

Métal progressif

L’un des rares sous-genres de heavy metal désireux d’embrasser le monde du rock progressif au rythme du menton et à la signature du temps et de lui donner un côté plus sauvage. Pour les fans de: mettre une piste, faire la vaisselle, puis avoir 20 minutes sur Side One, Track One.

La musicalité est sans précédent alors que Tool vous emmène dans un merveilleux voyage de découverte de soi à travers d’énormes crochets et une virtuosité hallucinante; Opeth peut mélanger la sauvagerie du death metal avec les vibrations Hammond-organ-massacring des années 70; et Dream Theater peut créer des chansons plus longtemps que les émissions de télévision. Leur piste la plus longue fait 42 minutes. Ce n’est pas Napalm Death, en gros.

Peut-être que la chose la plus intéressante à considérer avec prog est de savoir comment cela se traduit par un public de jeunes de masse sans que cela soit évident. Avenged Sevenfold a toujours eu des liens avec le prog metal, de l’emploi de l’ancien batteur de Dream Theater, Mike Portnoy, à la durée de fonctionnement allongée de certains de leurs morceaux. Mais sur leur dernier album, The Stage, le groupe a emmené leur son sur des terrains progressifs plus profonds que jamais. Les concepts sur l’espace et les possibilités infinies de l’IA, à la fois exaltants et terrifiants en forme de T-1000, se penchent sur les compositions les plus complexes et musicalement ambitieuses du catalogue déjà gothique du caméléon du groupe.

Suivez la playlist Heavy metal sur Spotify.