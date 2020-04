Souvenir de la performance ABBA Eurovision qui les a fait des stars

Le 19e Concours Eurovision de la chanson a semblé débordé dès le départ, mais il s’est finalement avéré être l’un des plus grands moments de l’institution maintenant âgée de 62 ans, grâce à la performance ABBA Eurovision.

Mais la cérémonie de 1974 a été initialement marquée par des revers. Premièrement, le Luxembourg avait renoncé à la possibilité d’accueillir, affirmant que cela dépassait les modestes budgets de l’État, ce qui a entraîné un report précipité à Brighton, en Angleterre. L’Italie a ensuite refusé de diffuser l’émission en raison des inquiétudes suscitées par la chanson «Sì» à la veille d’élections sensibles. Il y avait un problème avec la tenue de l’animatrice Katie Boyle (un exemple presque précoce du désormais célèbre «dysfonctionnement de la garde-robe»); puis le président français est décédé et le choc avec sa date de funérailles a conduit la France à se retirer à la 11e heure. Même l’interprète britannique, Olivia Newton-John, a exprimé sa déception quant au choix de sa chanson – la guillerette ‘Long Live Love’, choisie par un bulletin de télévision avant une ballade plus évidente.

Pour ABBA, ces distractions étaient la dernière chose dont elles avaient besoin. Beaucoup dépendait de leur performance. L’année précédente, la candidature du quatuor suédois à la sélection pour le prestigieux concours, dont ils savaient qu’ils pouvaient les briser en Europe, avait été déjouée lors des manches nationales. ‘Ring Ring’ est arrivé troisième (alors que l’entrée suédoise de 1973 s’est classée cinquième dans la compétition principale). En 1974, ils ont finalement été sélectionnés et, même si les bookmakers avaient initialement privilégié leur chanson «Waterloo» en tant que vainqueur de l’année, les chances étaient en baisse. Le jour même, le 6 avril, la Grande-Bretagne ou la Hollande devaient gagner. Bien sûr, personne n’avait vu les performances d’ABBA lorsque ces prévisions ont été faites.

Tout a changé comme Agnetha et Frida ont rebondi sur la scène dans leurs tenues synthétiques du moment et leur maquillage scintillant. Ils avaient été choisis pour jouer huitième, presque exactement à mi-chemin de l’ordre de marche de la nuit, et la décision du chef Sven-Olof Walldoff de s’habiller en Napoléon pour ses trois minutes d’apparition a haussé les sourcils et accru les attentes du départ. Retravailler les paroles suédoises de la chanson en anglais a été un autre coup de maître, élargissant l’attrait du glam-pop stomper bien plus que s’il était resté dans sa langue maternelle.

Rien de tout cela n’aurait probablement eu d’importance, cependant, si «Waterloo» n’avait pas été une chanson aussi forte, et la performance de l’ABovision Eurovision si assurée. Ses paroles sacrées – auraient-elles si bien fonctionné si elles avaient été construites autour de son titre d’origine, «Honey Pie»? – et des crochets rebondissants ont allégé le public du Brighton’s Dome. Il reste l’un des records classiques de l’Eurovision, illustré par sa hausse subséquente dans les charts; La décision d’ABBA de présenter leur son avec un numéro mousseux et optimiste (au lieu de la ballade prévue, «Hasta Mañana») était clairement justifiée.

Alors que The Wombles se produisait dans l’intervalle, les votes ont commencé à s’accumuler et, bien qu’ABBA ait finalement marqué six places claires devant Gigliola Cinquetti (avec le “ Sì ” controversé susmentionné), le vote a été tendu jusqu’à ce que les deux derniers résultats du scrutin soient appelés . En course vers la scène pour récupérer leur prix, Benny et Björn ont été presque arrêtés par des gardes de sécurité qui n’ont pas réussi à les reconnaître!

En un an environ, personne n’aurait eu le moindre doute sur l’identité d’ABBA. ‘Waterloo’ est arrivée en tête des classements à travers l’Europe – et a même atteint le 6e rang aux États-Unis – et ABBA a rapidement été imparable. Ce soir-là à Brighton, la performance ABBA Eurovision a remporté la première grande bataille dans la tentative du groupe de conquérir le monde.

