Souvenons-nous de la présentation d’Óscar Chávez au Vive Latino 2019

“Si je parle peu, nous chantons plus …”, a déclaré Óscar Chávez assis sur une chaise haute dans la scène indienne de Vive Latino 2019. Devant lui, un pupitre à feuilles qui contenait sûrement les paroles de ses chansons. Ensuite, de purs applaudissements et des sifflements d’un public rarement vu dans un festival comme celui-ci. Chacun avec son espace, discutant entre les chansons et se déplaçant avec le respect qu’une légende comme le chanteur-compositeur mexicain mérite.

Óscar Chávez avait 85 ans et plus de la moitié de sa vie est entré dans le monde de la musique, soutenant des causes que la société poursuit et dénonçant les crimes commis par le gouvernement mexicain. C’est là que réside son importance: c’est un artiste qui n’a pas peur de chanter les multiples réalités d’un pays comme le Mexique.

Avec une setlist d’un peu plus de 10 chansons, Chavez a parcouru tout le pays, de Campeche à Veracruz sans négliger le nord avec des chansons comme “Petróleo”, “Prisonnier de vos armes” et le folklore de la tradition orale dans “Era de nogal el santo”. Au début, quand ils lui ont offert une place pour le 20e anniversaire de Vive, ils lui ont dit qu’il aurait 70 minutes, puis 60 pour terminer avec 50.

Alors le musicien a décidé de se sauver les mots et a proposé un groupe de chansons sélectionnées qui couvrent le folklore mexicain dans lequel la protestation et le sens politique se démarquent. Des chansons qui se terminent par un “gouvernement meurtrier”, un simple “baise ta mère”, son iconique “Pour toi” et pour finir, “les 100 ans de Macondo” …

Sans aucun doute, Óscar Chávez a été une agréable surprise. Vive Latino mérite des applaudissements pour avoir amené un troubadour sur l’une de ses plus grandes scènes. Les raisons? C’est donc le moment idéal pour l’écouter – pas seulement pour l’entendre – l’occasion idéale de céder à leur esprit de protestation qui fait tellement défaut aux générations que bien des fois ils ne viennent que pour apprécier le rock né au Mexique et pour les Mexicains, mais beaucoup d’autres perdent ce sens de la révolution et du changement que la musique, en substance, il apporte avec lui.

Et toujours, sa musique a un ajout. En écoutant les applaudissements de “Macondo”, par exemple, un homme a dit: “Dans un monde plein de reggaeton, salaud, cette musique est ce qui nous sauve.” Et il ne s’agit pas d’entrer dans un débat sur la validité du genre urbain et son immense succès au niveau international, mais reconnaître dans un Óscar Chávez et ses collègues, une sortie vers la machine commerciale dans laquelle s’est terminée l’industrie musicale.

Ses débuts

Óscar Chávez a commencé sa carrière musicale à une époque où le rock était à la mode et le son qui a permis au public de se libérer, de manière inconsciente, d’un système qui ne les comprenait pas. Cependant, le Mexicain a toujours refusé d’entrer dans ce genre et Il a préféré, comme il l’a parfois dit, se consacrer au traditionnel, au vraiment mexicain, à ce folklore qui ramène avec ses présentations ces légendes passées restées de voix en voix. “Ce chant aux petits-enfants de ma génération m’encourage beaucoup, nous verrons comment ils réagissent”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Proceso avant son arrivée à Vive Latino.

Et maintenant, nous pouvons vous dire que Ils ont bien répondu, mais pas seulement les petits-enfants, mais tous ceux qui ont osé rompre avec son programme et ont donné à Chávez un moment dont nous avons tous besoin avec sa façon unique de protester et de lutter pour la vie.

Avec un héritage de vie de 85 ans, et avec plus de 150 chansons de sa paternité, la plupart avec la ferme intention de dénoncer ce qui est oublié (le mauvais), mais de garder ce qui est bon, Óscar Chávez a été applaudi par un public qui a su reconnaître en lui une légende et un professeur de musique mexicaine.

Voici quelques chansons de la setlist de Óscar Chávez au Vive Latino 2019:

“Marianne”

“La Llorona”

“Huile”

“Prisonnier de vos armes”

“La sorcière”

“La fille qui pleure”

“Pardon”

“Hors du monde” avec le Dr Shenka

“Le saint était en noyer”

“Pour toujours”

“Pour toi”

“Macondo”

Ici, nous vous laissons quelques photos d’Óscar Chávez et des musiciens qui l’accompagnaient dans sa présentation: