Souvenons-nous du jour historique que l’OTI a rendu éternel de José José

«Quelle tristesse, c’était de se dire au revoir, quand nous nous adorions davantage. Même l’hirondelle a migré, préfigurant le finaaaal… » Qui ne connaît pas ces lignes? Qui n’a pas accompagné cette chanson dans les moments les plus tristes de sa vie? Sans aucun doute “Le triste” C’est l’une des chansons les plus populaires de notre pays et de toute l’Amérique latine et bien que son auteur soit Roberto Cantoral, c’est grâce à l’incroyable voix de José José qu’elle est devenue pratiquement un hymne aux cœurs brisés.

À seulement 22 ans, José José est entré dans l’histoire au Latin Music Festival (actuellement connu sous le nom de OTI) en 1970 après une représentation magnanime de «El Triste», avec lequel il a surpris tous les juges et les a fait se lever pour l’applaudir, tandis que Marco Antonio Muñiz, Angélica María et Alberto Vázquez ont salué sa présentation.

Malgré la chair de poule sur l’ensemble du public, Malheureusement, le bon José José n’a pas réussi à remporter la première place du concours à cette occasion, mais la troisième, cependant, il a pris quelque chose de beaucoup plus grand qui était la reconnaissance mondiale de son talent.

“El Triste” était une chanson écrite par Roberto Cantoral pendant son vol de retour au Mexique, quand il allait aux funérailles de son frère. Maintenant, c’est l’une des chansons les plus emblématiques de José José et l’une des plus reconnues de notre pays.

Qu’une réunion soit mise en place dans l’Ange de l’Indépendance pour chanter tous ensemble “Je ne sais pas si je te reverrai plus tard, je ne demande pas de compassion ou de pitié!”